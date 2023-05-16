花蓮台占國有地遭交通部求償　二審逆轉判中廣免賠

交通部指控中廣花蓮台占有國有地，索討2010年至2015年間的不當得利，一審判決中廣須賠償549萬餘元，中廣不服上訴二審，高院認為，行政院及交通部同意使用到2016年，中廣不是無權使用，今（16）日逆轉改判交通部敗訴、中廣免賠。 可上訴。
記者潘千詩／台北報導
交通部主張，1987年12月31日，中廣擅自將交通部管理的國有地、坐落於花蓮縣花蓮市民勤段1367地號等土地辦理所有權移轉登記，並登記為所有權人，但該登記違反國有財產法而無效；花蓮高分院已判決土地為中華民國所有，並已回復登記為國有，中廣從2010年10月1日起至2015年11月20日止無權占有土地，須返還不當得利549萬468元。
高院認定，中廣1984年請求交通部准許將這些土地的管理機關變更為中廣，經交通部呈報行政院後獲准，可認行政院也同意中廣使用土地，不因法院判決而變為無權占有。
高院認為，交通部2015年12月29日登記為土地的管理者，在此之前，未終止同意中廣使用土地，中廣於2015年10月21日通知交通部願意遷建花蓮台返還土地，經交通部同意自同年11月20日起給予6個月遷台期限，始於期限屆滿2016年5月19日終止，所以交通部索討相當於租金的不當得利無理由，判決駁回。