Klook線上旅展開跑！SHIBUYA SKY、住宿露營「買1送1」：每天開搶
Klook夏季線上旅展宣布開跑，於5月17日至6月2日一連17天，推出「天天瘋搶買1送1」等4大超殺優惠。尤其是買一送一，包含日本環球影城、曼谷水上市場、SHIBUYA SKY等票券，甚至台灣的台北福華飯店住宿、新竹喜來登自助餐券，不同檔期推出限時專屬優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
Klook資料顯示，2023年暑假人氣目的地由東京、大阪和曼谷奪得前3名。此次Klook夏季線上旅展推出多種優惠，最受人注目屬「天天瘋搶買1送1」，依不同日期而有專屬景點的優惠，像是5/17~5/18主推曼谷水上市場、5/19日本環球影城、5/22是首爾愛寶樂園、5/25~5/26有台北福華住宿與新竹喜來登自助餐、5/27~5/28則是澀谷最夯景點SHIBUYA SKY等門票或票券，熱門商品都將買1送1，每日11點開搶。
優惠另外還有「新戶SIM卡99元」，只要新加入成為Klook會員，即可以在週三以99元購入指定SIM卡方案，還能得到100元旅遊金。還有銀行優惠9折起，以及訂購Klook站上的全球飯店或租車，就送總額高達500元的旅遊金。
至於喜愛遊輪旅行的民眾，可期待新郵輪又將誕生。公主遊輪宣布旗下最受矚目的第二艘環球等級遊輪，正式命名為「星辰公主號」，將於 2025 年 8 月亮相。目前正在義大利的芬坎特里造船廠建造的星辰公主號，與太陽公主號並列為公主遊輪有史以來建造最大艘的遊輪，總重175,500噸，可承載 4,300名賓客航行。
而其設計仍保留特色與經典、私人享受以及嶄新且極具開創性的空間，像是以希臘聖托里尼露台為靈感而打造多樓層「玻璃穹頂空中花園（The Dome）」、新一代「中庭廣場（Piazza）」搭配圓形玻璃球體設計、「公主巨蛋（Princess Arena）」以及遊輪船尾的壯闊景觀餐廳。
星辰公主號將於2025年8月4日首度亮相，從羅馬（奇維塔基亞）開始為期9天的義大利和希臘往返首航行程，沿途停靠科孚島、科托爾、米克諾斯島、聖托里尼和拿坡里（卡布里和龐貝），緊接在後則是各種從羅馬、雅典或第里雅斯特（威尼斯）為期9天和10天的遊輪行程，造訪如田園詩般的沿岸港口。星辰公主號於2023年6月1日隨著更大的2025歐洲計劃發布而正式販售。