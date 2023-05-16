影／熱帶氣旋「摩卡」襲緬甸！人道組織：恐釀逾百死

超強熱帶氣旋「摩卡」（Cyclone Mocha）襲擊孟加拉灣，在緬甸西海岸的若開邦（Rakhine）登陸，已導致若開邦多處氾洪，截至16日為止，摩卡造成至少6人死亡、數百人受傷。然而，有當地人道組織指出，死傷者恐遠不只這個數目。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《半島電視台》等外媒報導，「摩卡」是緬甸有史以來遭遇的最強氣旋之一，14日登陸時的中心風速高達每小時250公里。雖然當局緊急疏散西部沿岸上千名受困民眾，但摩卡破壞了住宅、變電設施，還一度令當地通訊中斷。
報導指出，有超過200萬人生活在摩卡氣旋行經的路徑上，包括在2017年鎮壓行動後，留在若開邦的大量羅興亞人，他們住在骯髒的營地裡，行動受到嚴格限制。在災區工作的人道主義組織，引述當地羅興亞人所說，許多難民營地在風暴中被毀，死亡人數恐會破百。
摩卡過境後，緬甸軍政府已宣布整個若開邦為災區，然而雪上加霜的是，緬甸自2021年2月軍政府政變後，局勢一直動盪不安，加上緬甸政府並不看重羅興亞人，所以該族群的生活狀況尤其令人擔憂。
此外，與緬甸接壤的孟加拉國，臨近若開邦的東南部地區，也有約230萬人受到摩卡氣旋影響，包括逃至當地近百萬名羅興亞難民。