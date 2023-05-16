新住民手作康乃馨　先生獻上愛的告白

移民署中區事務大隊台中市第一服務站在近期與新住民歡度母親節，邀請到台中市后里親子館督導陳雪嬌帶大家一起認識親子館所提供的資源與服務，希望家長可以多加利用，增進照顧能量，促進家庭和諧，同時邀請新住民及家人一起手作康乃馨送給太太與婆婆，表達對母親的愛與祝福，祝全天下的母親身體健康，青春永駐。
記者賴正琳／綜合報導
新住民成家來台之後，經常會面臨生育、托育等需求，在享受為人父人母喜悅的同時，可能有育兒經驗及資源不足的困擾，若能搭配政府提供的資源，將可以大大地減輕照顧者壓力；雪嬌督導表示，台中市在南屯、大里、豐原及后里等區設有親子館，館內有豐富的親子課程，種類多元，包括幼兒律動、科學實驗、繪本課程等，家長們可上台中市育兒資源網查看「當月課表」登記報名，陪伴孩子一起參加多元又有趣的親子活動唷。雪嬌督導也提到親子館內還設有遊戲區，家長們也可以將玩具及書籍借回家讓親子可以共學、共讀、共遊玩，另外，有些親子館內更設有新住民多元文化專區，幫助家長帶孩子認識各國不同的文化，開闊孩子的視野。
在手作康乃馨的過程中，安排在座的先生對太太進行愛的告白，藉由康乃馨，向媽咪及準媽咪表達愛與感謝，來自的越南阿娥表示，要把康乃馨拿回家給媽媽（婆婆），感謝媽媽將自己當成女兒來疼愛，希望媽媽永遠身體健康，自己未來也要成為一個好媽媽。
移民署台中市第一服務站站主任王驥表示，趁著母親佳節，鼓勵大家向媽媽表達愛意及感謝，並搭配愛的行動邀請媽媽一起用餐或出遊，增進感情。另外，過完母親節，很快的端午節也即將到來，提醒新住民朋友切勿郵寄或攜帶肉類製品到台灣，更不要購買來路不明的肉製品，一起防範非洲豬瘟的發生。