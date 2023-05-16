8組英文代碼不宜做車牌！公總：CCP中共縮寫、PEE最不合適
考量車輛車牌英文代碼的特殊含義或其合適性，會因不同觀點而有所差異，交通部公路總局自110年起，將各年度近2年內預計製作的號牌代碼列出，置於監理服務網進行調查，廣徵民眾意見，今年度調查結果出爐，共有8組英文代碼逾10%民眾認為不適合製作成車牌，其中以CCP（中國共產黨縮寫）佔比33.2%為最高。
記者李琦瑋／台北報導
公路總局今（16）日指出，今年度調查自2月24日至4月30日止，調查車種包含自用小客（貨）車、普通重型機車、電動租賃小客車、電動大客車（含營業及自用）、550C以上大型重型機車及微型電動二輪車等6種，共26組英文代碼，總計蒐集13,133筆意見。
認為不合適比例達10%以上的代碼共8組，包括自用小客（貨）車的CBA（中國男子籃球職業聯賽、CCC（台語諧音死死死，或中文諧音嘻嘻嘻）、CCK（台語諧音死死去）、CCP（中國共產黨縮寫）。
普通重型機車的PDD（廣泛性發展障礙縮寫）、PEE（尿尿）、PGG（GG不雅諧音）以及550CC以上大型重型機車的LGY（GY不雅諧音），其中CCP佔33.2%、PEE為22.37%及LGY佔20.21%，為不適合比例前3名。
公路總局表示，不合適比例達10%以上的號牌代碼，將列為暫時保留不製作，另本次調查是作為未來製作的參考依據，並非全數代碼皆於本年度製作，製作期程仍依各年度需求而定。