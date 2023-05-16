教官下麵給妳吃！人本：豐中女生遭性騷、陳情8次被吃案

台科大推招生快問快答影片！一窺學校與技職教育特色

▲台科大今（16）日推招生快問快答影片，凸顯技職教育特色。（圖／台科大提供）
▲台科大今（16）日推招生快問快答影片，凸顯技職教育特色。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

為了強化技職教育的特色、讓更多人深入認識技職教育，台科大今（16）日特別推出2支招生快問快答影片，分別訪問系主任學生們，調查台科大與技職學生的特色。師生皆認為，務實且實作力強、與產業緊密連結和較多工作機會，是台科大技職教育的最大特點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台科大教務長陳素芬表示，有別於一般的大學宣傳片，台科大希望透過快問快答影片，以輕鬆明快的方式，藉由教師與學生不同的觀點，讓更多人能一窺台科大的特色，了解技職教育及培育出的學生優點，尤其，在台科大就讀，理論與實務並重，除了專業知識的學習外，透過實作課程驗證理論知識，可達到更好的學習成效，未來可成為優秀的工程師和各領域的優秀人才。

陳素芬說，少子化的浪潮下，各大學都面臨更大的生源危機，尤其技職生越來越少，甚至已少於高中生，教職教育的精神更要向下扎根並廣為宣傳。這2支影片的片長不長，節奏明快，希望符合時下年輕人的收視習慣，讓更多國高中生、家長、教師、社會大眾，能對台科大和技職教育有更深的認識。

根據台科大的影片調查該校最大特色，系主任普遍認為是校園小巧機能強、國際化，學生多元；而學生們則多數提到「好吃的學生餐廳」，其次是工作機會多、資源多。

在學生特質的部分，台科大系主任們普遍認為台科大的學生，務實、實做能力強、素質好態度佳、積極有想法；學生們則認為台科大學生務實勤奮、友善樂觀、專業能力強。

台科大工管系學生賴玄耀說，台科大學生餐廳常聚集校內的學生們，也吸引外校的學生前來用餐；由於校園小，外籍生多，台科大校園或許是外籍生密度最高的校園，隨處都可以和外國人交談溝通，也是許多學生在受訪時覺得台科大的特色。

台科大電子系學生潘宣伊表示，台科大的學生蠻喜歡團隊合作，每個人也都很積極，雖然難免會遇到一些瓶頸，但還是選擇樂觀的方式去面對，此外，台科大和產業連結高，工作機會很多，出路很好。

特別的是，影片中也出現許多有趣的答案，像是廣為流傳形容台科大的「天大地大台科大」，還有台科大的吉祥物老虎和鴨子（Tiger Duck），是以老虎（Tiger）和鴨子（Duck）兩者讀音連起來接近「台科大」的諧音的吉祥物。

祭重金！台科大四技申請招優秀生　獎學金累計最高70萬元

首例公私整併有望！台科大、華夏科大通過整併計畫書

表演廳聲學設計藏學問！台科大教授出書分享實務經驗

國際競賽D&AD鉛筆裡藏台灣水果！台科大團隊獲iF設計獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀