台科大推招生快問快答影片！一窺學校與技職教育特色

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陳素芬說，少子化的浪潮下，各大學都面臨更大的生源危機，尤其技職生越來越少，甚至已少於高中生，教職教育的精神更要向下扎根並廣為宣傳。這2支影片的片長不長，節奏明快，希望符合時下年輕人的收視習慣，讓更多國高中生、家長、教師、社會大眾，能對台科大和技職教育有更深的認識。
根據台科大的影片調查該校最大特色，系主任普遍認為是校園小巧機能強、國際化，學生多元；而學生們則多數提到「好吃的學生餐廳」，其次是工作機會多、資源多。
在學生特質的部分，台科大系主任們普遍認為台科大的學生，務實、實做能力強、素質好態度佳、積極有想法；學生們則認為台科大學生務實勤奮、友善樂觀、專業能力強。
台科大工管系學生賴玄耀說，台科大學生餐廳常聚集校內的學生們，也吸引外校的學生前來用餐；由於校園小，外籍生多，台科大校園或許是外籍生密度最高的校園，隨處都可以和外國人交談溝通，也是許多學生在受訪時覺得台科大的特色。
台科大電子系學生潘宣伊表示，台科大的學生蠻喜歡團隊合作，每個人也都很積極，雖然難免會遇到一些瓶頸，但還是選擇樂觀的方式去面對，此外，台科大和產業連結高，工作機會很多，出路很好。
特別的是，影片中也出現許多有趣的答案，像是廣為流傳形容台科大的「天大地大台科大」，還有台科大的吉祥物老虎和鴨子（Tiger Duck），是以老虎（Tiger）和鴨子（Duck）兩者讀音連起來接近「台科大」的諧音的吉祥物。