梓梓率Formosa Sexy現身高雄球場！「林書豪受傷」她慘被球迷辱罵

馬東石一直掛彩、壓力大到「圓形禿」！李浚赫被他狂揍痛苦慘叫

▲馬東石拍《犯罪都市3》不停掛彩，壓力大到鬼剃頭。（圖／車庫娛樂）
▲馬東石拍《犯罪都市3》不停掛彩，壓力大到鬼剃頭。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓《犯罪都市》系列電影推出第三季，《犯罪都市3》除了主角馬東石，更找來李浚赫、青木崇高、李凡秀、金珉才、全錫浩、高圭弼等演員參與演出。馬東石拍攝《犯罪都市3》時，遇到許多煩惱和感到辛苦的情況，他透露會注意不掛彩，「即使已經很注意安全地進行拍攝了，但手指和腳趾還是很常受傷。」他還透露：「為了拍攝拳頭停在臉前1公分距離的細節畫面，我真的費盡苦心，總是煩惱著該怎樣做才能讓動作看起來很俐落，還因此壓力大到有了圓形禿！但在看到拍攝的畫面後，覺得所有煩惱都消失了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲馬東石肩膀曾不小心受過傷。（圖／車庫娛樂）
▲馬東石肩膀不小心受過傷。（圖／車庫娛樂）
繼《犯罪都市》和《犯罪都市2》，在《犯罪都市3》中實現正義的馬東石強調，想在本作做些改變，馬東石表示：「隨著『馬錫道』來到首爾廣域搜查隊，新型犯罪與反派角色也登場了。我想多展現全新的樣貌，若說前兩集的動作戲是一氣呵成，那這次則是更有節奏感的連擊！」

《犯罪都市3》中飾演反派人物「朱承哲」的李浚赫、飾演「瑞奇」的青木崇高，被馬東石分別比喻成狼和禿鷹，他表示：「『朱承哲』就像野外飢餓的狼般單打獨鬥時很強，但也會利用團體的力量爭取想要的東西；『瑞奇』則像禿鷹一樣，站在高處俯瞰著，若出現獵物的話就會等待對方上鉤！」

出道17年的李浚赫，在《犯罪都市3》中飾演毒品案的背後主導者「朱承哲」，他為了角色增重20公斤，努力運動鍛鍊身材，並在動作戲上費盡苦心。他表示因為馬東石一通電話，就答應參演，「若說我之前一直過著制式的普通生活，這次就像被丟到叢林般，生活方式產生很大的變化。因為和『馬錫道』打鬥時看起來不能很弱，所以我就努力讓身材變壯碩，還努力練習拳擊！」

李浚赫還吐露和馬東石共演動作戲時辛苦的地方，他說：「以前打拳擊時曾被揍過肚子，即使已經穿上護具且精準地調整打法，仍忍不住痛苦地哀嚎！而且馬東石前輩的拳頭在我眼前1公分的距離來來回回時，雖然我努力不閉上眼睛，但巨大的拳頭有著不尋常的壓迫感！」《犯罪都市3》6月2日在台上映。

▲青木崇高在《犯罪都市3》中扮演黑道老大。（圖／車庫娛樂）
▲青木崇高在《犯罪都市3》中扮演黑道老大。（圖／車庫娛樂）
▲《犯罪都市3》中，李浚赫為和馬東石對打忍不住哀嚎。（圖／車庫娛樂）
▲《犯罪都市3》中，李浚赫和馬東石對打，忍不住哀嚎。（圖／車庫娛樂）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

李聖經一直被偷拍！不為人知畫面全公開　氣喊「到底是誰啦？」

《黑暗榮耀》朴涎鎮反過來被家暴！跟金泰希站院子「聞到屍體味」

日本「SS傳說級」空靈電眼女優來台分享女人香！美到出家人都還俗

韓演藝圈工作高壓！逼女星性朝貢金主100次　大咖們痛苦輕生了斷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀