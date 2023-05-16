馬東石一直掛彩、壓力大到「圓形禿」！李浚赫被他狂揍痛苦慘叫

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《犯罪都市3》中飾演反派人物「朱承哲」的李浚赫、飾演「瑞奇」的青木崇高，被馬東石分別比喻成狼和禿鷹，他表示：「『朱承哲』就像野外飢餓的狼般單打獨鬥時很強，但也會利用團體的力量爭取想要的東西；『瑞奇』則像禿鷹一樣，站在高處俯瞰著，若出現獵物的話就會等待對方上鉤！」
出道17年的李浚赫，在《犯罪都市3》中飾演毒品案的背後主導者「朱承哲」，他為了角色增重20公斤，努力運動鍛鍊身材，並在動作戲上費盡苦心。他表示因為馬東石一通電話，就答應參演，「若說我之前一直過著制式的普通生活，這次就像被丟到叢林般，生活方式產生很大的變化。因為和『馬錫道』打鬥時看起來不能很弱，所以我就努力讓身材變壯碩，還努力練習拳擊！」
李浚赫還吐露和馬東石共演動作戲時辛苦的地方，他說：「以前打拳擊時曾被揍過肚子，即使已經穿上護具且精準地調整打法，仍忍不住痛苦地哀嚎！而且馬東石前輩的拳頭在我眼前1公分的距離來來回回時，雖然我努力不閉上眼睛，但巨大的拳頭有著不尋常的壓迫感！」《犯罪都市3》6月2日在台上映。
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