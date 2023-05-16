取消與國民黨中常委餐敘　宣明智：時機敏感擇日再聚

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國民黨預計本週公布總統徵召人選，黨內普遍預期會在17日的中常會上正式對外宣布，人選包括新北市長侯友宜以及近日不斷舉辦造勢活動、積極爭取提名的郭台銘。
黨主席朱立倫昨晚與郭台銘會面到深夜後，今天包括挺郭立委陳玉珍的造勢記者會，以及宣明智與中常委的餐敘皆取消。
宣明智今天出席「2023國鼎論壇：誰是下一個護國神山」活動，會前接受媒體採訪時，否認取消餐敘是郭台銘做的決定。他說，聚餐目的主要就是大家聚一聚，多了解黨內的狀況，跟大家請教學習，但現在看這個時機點，比較不妥當。
媒體詢問，所謂敏感的時間點是否意味已經知道國民黨要徵召誰，宣明智說不知，至於是否與郭台銘通過電話，宣明智也說沒有。
媒體追問若國民黨徵召侯友宜，是否會支持，宣明智表示，侯友宜是他的好朋友，任何人出來都支持，但不管提誰很多人都會惋惜，因為侯友宜、郭台銘都非常優秀。
談到黨中央是否有施壓，宣明智表示，「我跟黨中央沒有任何壓力不壓力的關係」。
另一方面，挺郭記者會上午取消後，挺郭的陳玉珍、周典論、許修睿及謝典林等人，轉往郭台銘家餐敘。
外傳國民黨主席朱立倫稍早與郭台銘二度會面，謝典林在餐敘後受訪表示，出席餐敘的大約有30多人，但朱立倫並未到場。
對於明天中常會可能將公布徵召人選，謝典林透露，郭台銘的心情「一半一半」，也沒有擔心。他說，堅信明天郭台銘會被徵召，明天等國民黨有明確結果後，就全力以赴，能配合就盡量配合，他相信朱立倫始終是最想贏的那一個人。（編輯：翟思嘉）1120516