教官下麵給妳吃！人本：豐中女生遭性騷、陳情8次被吃案

取消與國民黨中常委餐敘　宣明智：時機敏感擇日再聚

▲聯電榮譽副董事長宣明智表示，這不是郭台銘的決定，而是他跟一些朋友認為，在這樣敏感的時間點進行大規模的中常委聚餐，似乎不太妥當，決定擇日再聚。（圖／攝影記者陳明中攝，2023.5.16）
▲聯電榮譽副董事長宣明智表示，這不是郭台銘的決定，而是他跟一些朋友認為，在這樣敏感的時間點進行大規模的中常委聚餐，似乎不太妥當，決定擇日再聚。（圖／攝影記者陳明中攝，2023.5.16）

中央社

（中央社記者王承中、劉冠廷、吳家豪台北16日電）國民黨總統提名人選即將出爐，「挺郭派」今天突然取消記者會及與中常委的餐敘，引發關注。聯電榮譽副董事長宣明智表示，這不是郭台銘的決定，而是他跟一些朋友認為，在這樣敏感的時間點進行大規模的中常委聚餐，似乎不太妥當，決定擇日再聚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，挺郭記者會取消後，國民黨立委陳玉珍、屏東縣議長周典論、新竹市議長許修睿及彰化縣議長謝典林等人，轉往鴻海創辦人郭台銘家餐敘。謝典林表示，堅信明天郭台銘被徵召的機率很高。他也透露郭台銘的心情看起來是「一半一半」，也沒有擔心。

國民黨預計本週公布總統徵召人選，黨內普遍預期會在17日的中常會上正式對外宣布，人選包括新北市長侯友宜以及近日不斷舉辦造勢活動、積極爭取提名的郭台銘。

黨主席朱立倫昨晚與郭台銘會面到深夜後，今天包括挺郭立委陳玉珍的造勢記者會，以及宣明智與中常委的餐敘皆取消。

宣明智今天出席「2023國鼎論壇：誰是下一個護國神山」活動，會前接受媒體採訪時，否認取消餐敘是郭台銘做的決定。他說，聚餐目的主要就是大家聚一聚，多了解黨內的狀況，跟大家請教學習，但現在看這個時機點，比較不妥當。

媒體詢問，所謂敏感的時間點是否意味已經知道國民黨要徵召誰，宣明智說不知，至於是否與郭台銘通過電話，宣明智也說沒有。

媒體追問若國民黨徵召侯友宜，是否會支持，宣明智表示，侯友宜是他的好朋友，任何人出來都支持，但不管提誰很多人都會惋惜，因為侯友宜、郭台銘都非常優秀。

談到黨中央是否有施壓，宣明智表示，「我跟黨中央沒有任何壓力不壓力的關係」。

另一方面，挺郭記者會上午取消後，挺郭的陳玉珍、周典論、許修睿及謝典林等人，轉往郭台銘家餐敘。

外傳國民黨主席朱立倫稍早與郭台銘二度會面，謝典林在餐敘後受訪表示，出席餐敘的大約有30多人，但朱立倫並未到場。

對於明天中常會可能將公布徵召人選，謝典林透露，郭台銘的心情「一半一半」，也沒有擔心。他說，堅信明天郭台銘會被徵召，明天等國民黨有明確結果後，就全力以赴，能配合就盡量配合，他相信朱立倫始終是最想贏的那一個人。（編輯：翟思嘉）1120516

高中師對女學生伸狼爪！竟喊「想趴妳身上」　遭校方停聘3年

流感重症增14例！5歲童併發腦炎　發病到死亡「僅3天」

台61線嚴重車禍！曳引車追尾吊車釀翻覆　全線封閉中

天道盟同心會「租名車不還」！威脅拿千萬買回　和運、歐悅都受害

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀