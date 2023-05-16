與台斷交外銷卻碰壁？中國還沒下單白蝦　宏都拉斯業者空等

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宏都拉斯水產養殖業者協會（ANDAH）理事長哈維耶（Juan Carlos Javier）表示，宏國去年蝦類是宏都拉斯第5大出口品，而去年出口蝦子得到的收益有逾三分之一是台灣貢獻，要求政府致函台灣當局，希望雙方外交關係終止後，繼續貿易往來。
先前就曾有宏都拉斯養蝦業者羅德里格斯（Yader Rodriguez）表示，「對養蝦業者來說因為物價水準，宏都拉斯失去台灣市場，是非常複雜的狀況」。該業者表示，台灣屬於高價值市場，我們的蝦子賣到台灣的價格，比賣到中國多2倍。」
儘管中國經濟規模是台灣的12倍，但當時羅德里格斯表示，「我們仍然很擔心這項政治決定（與中國建交）會帶來的後果」。
但宏都拉斯與中國建交後，中國並未如同宏都拉斯預期購買白蝦。宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）在記者會上表示，中國與宏都拉斯「很快」會啟動貿易協定談判，最終與世界第二大經濟體「這個亞洲巨人」簽署自由貿易協定，讓宏國產品進入中國市場。
但雷依納的消息對宏國養殖業者並非完全是好消息，因為宏都拉斯向龐大的中國市場出口的第一個產品將會是咖啡，而白蝦和哈密瓜想要進口，還得等兩國進行評估。
這其實並非是中國第一次跳票，先前與台灣斷交的聖多美普林西比說好的國際機場合作計畫，延宕3年才動工。原先承諾投資的巴拿馬科隆港也遇到許多狀況。中國先前與布吉納法索協議10億美元蓋高速公路、鐵路，工程一延再延。另外，尼加拉瓜與中國復交一年過後，對中出口仍不及對台出口，顯然與最初期待有所落差。