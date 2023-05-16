Android 14 第二波測試版 除自家Pixel外另9品牌也能搶先玩！
日前Google 舉辦開發者大會，其中看到不少未來Android 14的新功能，官網日前公佈Android 14第二個測試版，首波可搶先體驗機型有自家Pixel 系列的Pixel 4a 5G版、Pixel 5、Pixel 5a、Pixel 6、Pixel 6 Pro、Pixel 6a、Pixel 7與Pixel 7 Pro，以及小米、OPPO、realme等9家指定機種。目前雖然尚未公佈正式上線時間，但網路傳聞有可能會在8月跟著下一代旗艦機Pixel 8一起亮相。
記者周淑萍/綜合報導
Google I/O上大秀生成式 AI的運用，在最新 Android 作業系統上，則是將生成式 AI導入 Google 訊息，推出 Magic Compose，可根據訊息上下文提供建議的回覆訊息，並能轉換不同語氣、風格，讓回復訊息能夠更加簡潔、專業。
使用者介面也會因為新一代的登場而有所不同，像是共享功能支援更多選擇、具備AI自動生成桌布設計，並把健康App成為預設。另外，還有安卓版的「尋找」功能「Find My Device」，可以讓陌生安卓裝置，透過相容裝置幫忙定位搜尋，藉此尋回遺失的裝置。「快速配對」可以加快配對常用的裝置的設定，支援超過 300 款耳機，以及「鄰近分享」功能，可支援範圍超過 30 億部裝置。
還有「不明追蹤器警示」功能，當偵測到有追蹤器，手機會發出通知並協助找到追蹤器。這項新功能支援包括 Apple AirTag 和所有與「尋找我的裝置」相容的裝置的藍牙追踪器，相機也可望支援更高階解析度照片格式。
至於，正式版Android 14 的推送時間會在何時？據Google官方公佈的測試時間規劃，推估6、7月還陸續釋出Beta 3、Beta 4 與最終版，正式版最快可能會是落在下半年度的8、9月，有傳聞有可能會跟著新一代旗艦機一起登場，但確切的上線日期還是要等官方公佈的為主。