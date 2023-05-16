高雄啤酒音樂節明搶票！亮點、藝人卡司一次看：Jessi來台嗨唱

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高雄啤酒音樂節，邀請30組藝人輪番演出，包括YELLOW黃宣、婁峻碩等實力派歌手，還有Dizzy Dizzo蔡詩芸攜手《大嘻哈時代2》選手出演，以及「安心亞 X閻奕格」、「羅時豐X孫盛希」、「許富凱X郭書瑤」等多組有趣的合作組合。
更重磅加碼邀請韓國性感女王Jessi以及由韓國知名女團MAMAMOO成員頌樂與玟星組成的小分隊「MAMAMOO+」，重量級卡司雙壓軸登場。
特色亮點：互動體驗、啤酒品牌進駐
今年啤酒音樂節升級回歸，集結超過20大國際知名啤酒品牌進駐，還有三大台灣在地啤酒品牌皆以造型啤酒車與民眾互動，以及「高雄下酒菜料理競賽」優勝店家，規模為歷年最大，就是要嗨翻高雄夜晚！
還有販售來自世界各地的特色酒種以及酒BAR販售現打啤酒，還有無酒精飲料及熱食，像是冰品、香腸、熱狗等，讓不喝酒的民眾到場也有其他餐飲選擇。
無法衝高雄的酒友別傷心，大潤發夏季啤酒新品上市，包括陸劇男神肖戰代言的「RIO經典雞尾酒系列」、孔劉最愛的「TERRA啤酒」，免搭飛機就能在量販賣場一次入手。
且5/18起至6/1日前，指定啤酒商品單筆滿299元送30元現金抵用券，滿499元送限量香草奶油喵艾爾啤酒兌換券。大潤發也指出，在優惠促銷以及贈品加碼之下，啤酒業績可望成長2成。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！