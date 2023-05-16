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高雄啤酒音樂節明搶票！亮點、藝人卡司一次看：Jessi來台嗨唱

▲包括韓國性感女王Jessi，以及MAMAMOO成員小分隊登台開唱。（圖／翻攝Jessi IG）
▲包括韓國性感女王Jessi，以及MAMAMOO成員小分隊登台開唱。（圖／翻攝Jessi IG）

記者鍾怡婷/綜合報導

夏季音樂節接棒登場！2023「7-11高雄啤酒音樂節」於7月7日至9日，一連三天在高雄回歸，請來30組藝人輪番演出，包括韓國性感女王Jessi，以及MAMAMOO成員小分隊登台開唱，亮點、表演卡司一次看，音樂節門票將於明（17）日線上開搶，預售票799元起。

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最強卡司：30組藝人+重量級韓星

高雄啤酒音樂節，邀請30組藝人輪番演出，包括YELLOW黃宣、婁峻碩等實力派歌手，還有Dizzy Dizzo蔡詩芸攜手《大嘻哈時代2》選手出演，以及「安心亞 X閻奕格」、「羅時豐X孫盛希」、「許富凱X郭書瑤」等多組有趣的合作組合。

更重磅加碼邀請韓國性感女王Jessi以及由韓國知名女團MAMAMOO成員頌樂與玟星組成的小分隊「MAMAMOO+」，重量級卡司雙壓軸登場。

▲韓國性感女王Jessi、以及由頌樂與玟星組成的小分隊「MAMAMOO+」壓軸登場。（圖／業者提供）
▲韓國性感女王Jessi、以及由頌樂與玟星組成的小分隊「MAMAMOO+」壓軸登場。（圖／業者提供）
▲高雄啤酒音樂節主舞台陣容。（圖／業者提供）
▲高雄啤酒音樂節主舞台陣容。（圖／業者提供）
特色亮點：互動體驗、啤酒品牌進駐

今年啤酒音樂節升級回歸，集結超過20大國際知名啤酒品牌進駐，還有三大台灣在地啤酒品牌皆以造型啤酒車與民眾互動，以及「高雄下酒菜料理競賽」優勝店家，規模為歷年最大，就是要嗨翻高雄夜晚！

還有販售來自世界各地的特色酒種以及酒BAR販售現打啤酒，還有無酒精飲料及熱食，像是冰品、香腸、熱狗等，讓不喝酒的民眾到場也有其他餐飲選擇。

▲2019年舉辦的高雄啤酒音樂節，疫情後睽違3年將回歸。（圖／翻攝自官方粉專）
▲2019年舉辦的高雄啤酒音樂節，疫情後睽違3年將回歸。（圖／翻攝自官方粉專）
無法衝高雄的酒友別傷心，大潤發夏季啤酒新品上市，包括陸劇男神肖戰代言的「RIO經典雞尾酒系列」、孔劉最愛的「TERRA啤酒」，免搭飛機就能在量販賣場一次入手。

且5/18起至6/1日前，指定啤酒商品單筆滿299元送30元現金抵用券，滿499元送限量香草奶油喵艾爾啤酒兌換券。大潤發也指出，在優惠促銷以及贈品加碼之下，啤酒業績可望成長2成。

▲大潤發推出逾500款啤酒，還有滿額折價活動。（圖／業者提供）
▲大潤發推出逾500款啤酒，還有滿額折價活動。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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