印尼人口2045年達3.24億人 降至全球第6大國
（中央社記者李宗憲雅加達16日專電）印尼國家發展計劃部今天表示，印尼人口預計在2045年達到3.24億人，比2020年增加5442萬人，世界人口排名將會從現在的第4位降至第6位，預計2050年後人口成長會逐年放緩。
文／中央社
印尼「雅加達環球報」（Jakarta Globe）報導，國家發展計劃部（Bappenas）今天預測，2045年印尼人口數可能達到3.24億人。
印尼國家發展計劃部部長蘇哈索（Suharso Monoarfa）今天表示，自2020年至2050年，印尼人口每年成長率約為0.67%，接下來會逐年放緩。
根據此部門公布的報告顯示，2045年印尼0至14歲的人口佔總人口數19.61%，低於2020年的24.56%，而15至64歲的人口將佔2045年總人口的65.79%。
另外，65歲以上的人口將從2020年的6.16%，增至2045年的14.61%。
蘇哈索說：「2023年印度成為世界上人口最多的國家，超越自2021年以來一直處於人口負成長的中國，而印尼人口則排名世界第4位，但2045年則會降到第6位。」（編輯：韋樞）1120516