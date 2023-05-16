杜魯道訪南韓　加韓雙邊會談料聚焦礦產與安全議題

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金泰孝表示，杜魯道這次訪問是加拿大領袖9年來首次訪韓，將慶祝兩國建交60週年，雙方會就未來60年夥伴關係藍圖發表聯合聲明。
這兩個美國盟友一直在探討深化電動車電池關鍵礦產方面的合作，並加強情報共享。
金泰孝表示：「兩位領袖將深入討論如何建立基於規則的國際秩序，包括北韓人權問題，並將發起高層經濟和安全對話，加強關鍵礦產合作。」
南韓官員透露，尹錫悅與杜魯道將會簽署一項關於關鍵礦物供應鏈、清潔能源轉化和能源安全合作的協議。
加拿大因鋰、鈷與鎳等電池原料的礦產蘊藏豐富，一直試圖擴大電動車產業。
兩國領袖於去年9月會晤時同意深化礦產供應鏈合作，作為應對氣候變遷減排努力的一環。
在中美日益激烈的競爭之際，加韓兩國還尋求推進包括情報共享在內的安全合作。
自加拿大於2018年逮捕華為科技公司高級主管孟晚舟，北京隨後以間諜罪逮捕2名加拿大人以來，兩國間外交緊張情勢不斷升溫。
渥太華上週驅逐1名駐多倫多的中國外交官員後，中國採取對等反制措施，驅逐1名駐上海的加拿大外交官員。
尹錫悅對南韓最大貿易夥伴中國行事謹慎，但對台海緊張局勢直言不諱。尹錫悅上月接受路透社專訪談及台灣議題後，首爾和北京爆發激烈言辭交鋒。（實習編譯：簡穎雅/核稿：林治平）1120516