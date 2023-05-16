什麼是世界14頂峰？8000公尺高山又是哪些？

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這些漂亮又神秘的山峰，不但危險，也代表人類跟大自然最親密的接觸，但往往因為登山者的錯誤解讀，或是遇到天候不佳等狀況，往往會遇到意想不到的情況，甚至，讓攀登者陷入前所未有的危險。
以國內著名攀登冒險家為例，呂忠翰（阿果）已經是著名的台灣登山冒險家，他在2013年開始開啟攀登8000公尺高山的紀錄，更是以「無氧」（更自然）的方式登山，不但挑戰自己的體能，也是跟自己的極限挑戰。
尤其2019年，他跟學弟張元植曾挑戰過「K2」為台灣史上第一隊嘗試無氧攀登世界第二高峰K2峰（喬戈里峰）的隊伍，但由於接近峰頂的雪況不佳，最後攀登至海拔8200m，但已創下紀錄。
呂忠翰在2021年成功登上安納普納峰(Annapurna)，但之後續攀道拉吉里(Dhaulagiri)峰時，因為身體不適選擇撤退。睽違2年後，他將再次挑戰道拉吉里，今年5月份將和老搭檔張元植合作，兩人嘗試探勘新路線，從道拉吉里西北稜上攀，挑戰攻頂。
橘子關懷基金會簡介：
敢冒險的年輕人是台灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為年輕人勇於冒險推手，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，並讓年輕人具備挑戰自己的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。
2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以大夢計劃與夏日學園Summer School，推動冒險教育，聚集青年夢想家們一起完成許多驚人計劃。突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。
橘子14頂峰挑戰支援計劃：
台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。
冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成7座登頂，創下台灣登山史紀錄。2019年K2雖未成功登頂，仍不放棄，要親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。
橘子關懷基金會倡議冒險價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，贊助阿果八千頂峰攀登計畫，進行世界第三極 – 極高挑戰，完成九座八千頂 峰攀登計畫 。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！