時力非民眾黨！王婉諭開轟柯文哲：不會跟黑金勢力站一起
本月16日，時代力量黨主席王婉諭，於臉書上PO文指出「時代力量跟民眾黨有什麼不同？」，她表示，時代力量是在這個混亂的時代中，堅持和弱者站在一起的力量；反噴民眾黨「則是在強者的權力遊戲中，忘記了民眾對他們的期待」。更強調「將柯文哲送進總統府，就是民眾黨成立的目的，這就註定了民眾黨只能是柯文哲的民眾黨，民眾黨就是為了柯文哲競逐權力的遊戲而存在。」
記者林盈君／綜合報導
王婉諭表示，「柯文哲忘記了民眾對他的期待，改變台灣的政治文化，降格為改變台灣的政治權力。為了從藍綠手上奪取政治權力，柯文哲不但沒有超越藍綠的政治文化，反過來抄襲藍綠的政治文化，甚至堂而皇之的毫不掩飾」，並痛批民眾黨「為了從藍綠手上奪取政治權力，不管顏色如何斑駁黑白，只要能結盟交換擴大權力，撿到籃子都是菜完全不是問題，也不必顧慮各種意見的首尾一致，反正今天媒體報導完，明天民眾就忘記。」
而提到時代力量，王婉諭指出「時代力量跟民眾黨的不同是非常明確的」，並提到「時代力量不會跟顏清標、鍾東錦這種黑金勢力站在一起，柯文哲帶領的民眾黨不僅會，還會一而再、再而三的巧遇支持」，更表示「時代力量的的主權論述清晰穩定，就是追求台灣國家地位的正常化；民眾黨卻為了逢迎選民，在兩岸一家親、大國等距等概念轉來轉去。」
最後，王婉諭強調，時代力量選擇一條比較艱難的道路，一條不刻意討好特定族群，導致經常被多方政治勢力夾擊的道路「但我執著這樣的選擇，也願意為了它付出。」