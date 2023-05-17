國民黨確定徵召侯友宜？議員提前恭喜說溜嘴 他開酸：保送賴清德
國民黨將在今（17）日下午召開中常會，外界認為國民黨2024總統參選人將會由新北市長「侯友宜」出線，然而藍營北市議員秦慧珠今天一大早就在臉書恭喜侯友宜，疑似篤定國民黨已經確定徵召侯友宜，營造國民黨已經開始團結的氛圍。然而對於國民黨如果真的徵召侯友宜的操作，政治評論員黃士修就開酸表示「這根本不想贏，是在保送賴清德」。
記者張嘉哲/綜合報導
藍營北市議員秦慧珠今天一大早就在臉書寫下「恭喜侯友宜，感謝郭台銘，祝福國民黨，一起加油」貼文曝光後，不少民眾紛紛回應「支持郭董如果不是他只有投柯」、「泛藍的就希望郭出來選啊，這樣我要投柯了」、「就讓國民黨繼續連任2024在野黨」、「侯友宜讚啦！加油加油」、「本來就應該要侯友宜出線啊！大家團結一心啦！」、「只能祝福了....我看這次凶多吉少」。
而如果真如秦慧珠議員所說是侯友宜出線，政治評論員黃士修日前就對此發表看法「國民黨若照內定劇本517徵召侯友宜，就等於保送賴清德了」黃士修表示「挺侯派想像的侯友宜宇宙是怎麼運轉，從國民黨主席朱立倫多次強調的黨內最強是侯友宜，無庸置疑，黨籍立委和縣市首長，也大多都因為「政治正確」而挺侯，但沒有在看民調已經被郭台銘打平甚至反超」。
「郭侯民調翻轉，國民黨卻照內定徵召侯友宜，等同作弊」黃士修說「現在才5月份，就開始垃圾時間，整整8個月的情緒勒索，笑死，國民黨根本不想贏，才會推出只有自己爽的人選，而侯友宜只想做到『我比賴清德不爛』，要大家含淚投票，柯文哲只需要做到『我比侯友宜優秀』，就有機會坐收漁翁之利」。