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改建不佳頻釀車禍？嘉義布袋貴舍橋　居民怒：根本奈何橋

▲嘉義布袋一名7旬婦人騎乘機車，行經貴舍橋，疑橋體設改建不良，因此撞上橋墩、跌落橋下，導致身體多處骨折，讓居民怒斥根本是「奈何橋」。（圖／民眾提供）
▲嘉義布袋一名7旬婦人騎乘機車，行經貴舍橋，疑橋體設改建不良，因此撞上橋墩、跌落橋下，導致身體多處骨折，讓居民怒斥根本是「奈何橋」。（圖／民眾提供）

記者林盈君／綜合報導

德政建設反變害命奈何橋？位於嘉義縣布袋鎮貴舍里，有座於風災之後改建的貴舍橋，不過卻傳出，改建後的橋面，寬度設計疑似與路面不符，導致橋體必須加高，又加上橋面突然變得狹窄，造成車輛於上橋時視線不佳，且極易發生車禍事故，對此，當地里長曾發函鎮公所，要求嘉義縣整府加裝警示燈，並希望能進一步勘驗，進而解決車禍頻傳的問題，但函文自今年3月間至今，都不曾接獲回應，另期間又發生重大車禍，讓當地里民質疑公家機關辦事效率？而本月10日，終於接獲公文回函，18日將由水利署、嘉義縣政府、立委及民代出席會勘，居民也盼望能藉此重視此問題。

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▲嘉義布袋貴舍橋疑因改建不佳，導致橋面提高、又變得狹窄，通行車輛視線被遮擋，車輛必須等到上橋後，才能看到對向來車，因此多次發生車禍事故。（圖／民眾提供）
▲嘉義布袋貴舍橋疑因改建不佳，導致橋面提高、又變得狹窄，通行車輛視線被遮擋，車輛必須等到上橋後，才能看到對向來車，因此多次發生車禍事故。（圖／民眾提供）
《NOWnews金日新聞》接獲投訴，根據當地居民指出，由於改建之後橋體加高，且橋面又突然變得狹窄，導致上橋車輛視線被遮擋，也就是說，車輛必須等到上橋後，才能看到對向來車，因此多次發生車禍事故，近期，有一名7旬婦人騎乘機車，就因此撞上橋墩、跌落橋下，導致身體多處骨折，讓必須使用該橋的居民人心惶惶，更怒斥這樣的改建設計，非但不便民、根本是「奈何橋」。

而根據布袋鎮公所回函，18日將由水利署、嘉義縣政府、立委及民代出席會勘，居民表示，希望縣政府能重視此問題，雖然該橋並非重大建設，但卻是風災過後，為了提供當地居民之便所改建，未料如今除車禍頻傳之外，即便提出申訴也遲遲等不到解答，光是公文來回函就花了2個月，只能期盼18日縣政府會勘，能改善目前的狀況，讓居民不再頻頻發生車禍。

▲18日將由水利署、嘉義縣政府、立委及民代出席會勘，居民表示，希望縣政府能重視此問題，改善目前的狀況，不再頻頻發生車禍。（圖／民眾提供）
▲18日將由水利署、嘉義縣政府、立委及民代出席會勘，居民表示，希望縣政府能重視此問題，改善目前的狀況，不再頻頻發生車禍。（圖／民眾提供）

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