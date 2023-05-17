國民黨將提名侯友宜 藍民代：誰知會不會出第二個內鬼
國民黨預定下午中常會徵召侯友宜選總統，曾力挺盧秀燕參選的台中市議員李中不滿，認為郭台銘好歹向大家陳述過政見，侯友宜什麼都沒講，就要代表國民黨選總統，黨中央作法根本是宮廷政治、黑箱作業！他罵「之前出了一個內鬼李登輝，誰知現在會不會出第二個內鬼，什麼都沒講就把國民黨賣了」。
記者顏幸如／台中報導
國民黨將於今（17）日下午中常會，由黨主席朱立宣佈徵召總統人選，台北市議員秦慧珠上午已在臉書「恭喜侯友宜、感謝郭台銘」，似意味郭台銘已出局。
國民黨籍台中市長盧秀燕以公務繁忙、中捷須善後為由，向中常會請假。曾力拱盧秀燕選總統的國民黨台中市議員李中說，他並非反對侯友宜參選，但整個徵召過程根本是宮廷政治、黑箱作業、一廂情願。4年前5個人競逐初選，黨員至少可以聽聽參選人的主張、對國家大政的看法，這次呢？
李中說，郭台銘這陣子全國跑透透，告訴所有人他的主張、未來要推動哪些政策，有些縣市昨晚還聽得到宣傳車的聲音。他想問黨中央，在決定徵召人選之前，誰知道侯友宜要把國家帶往哪裡去？他向黨員說過嗎？
李中憂心黨中央的作法，將讓基層產生「他們決定他們的、我們不一定要聽」的反彈心態。他舉一句沙漠格言說「帳蓬一個內鬼，比帳蓬外一千個敵人還可怕」，之前國民黨出了一個內鬼李登輝，誰知現在會不會有第二個內鬼，什麼話都沒講就把國民黨賣了。