若被徵召後如何說服挺郭派支持？侯友宜：責任來了我一肩承擔
針對外傳國民黨將在中常會徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，侯友宜今（17）日在出席市政會議後受訪，被問到被徵召後要如何說服另一方、積極爭取提名的鴻海集團創辦人郭台銘及黨內挺郭派跟中常委支持？對此，侯友宜被記者連番追問相關話題都簡短回應，仍是強調，他一生永不改變的信念，就是責任來了「我一肩承擔」，義無反顧、全力以赴，守護國家、守護人民。
記者吳嘉億／新北報導
對於有無打電話給郭台銘或是否可能搭檔參選2024大選，侯友宜仍是避談，僅強調郭台銘是對國家在經濟做出貢獻的領導人，長期以來跟新北市有很多的經濟產業的連結，彼此之間有共同的信念、有共同的價值，都會一起並肩作戰、攜手向前；期待郭台銘未來用他的專才，能夠為國家、為人民做更多的事。
記者也再問到在整合非綠跟郭台銘的具體作法時，侯友宜表示，國家現在面臨了百廢待舉，然後內部又對立跟衝突，唯有大家團結在一起，共同守護這一塊家園，面對所有要團結國家、共好的，大家都會攜手並進。
至於被問到是否害怕郭台銘跟民眾黨主席柯文哲合作？侯友宜還是重申，最重要是朋友越多越好，大家一起努力，只要有共同的價值、共同的信念，更有共同為國家、大家守護這一塊家園的決心，大家一起並肩作戰。