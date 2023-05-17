徵召後加緊努力展現決心？侯友宜：針對問題解決、大破大立做改變
北市長侯友宜今（17）日上午出席主持市政會議，接受媒體聯訪時被問到在國民黨正式徵召參選2024總統大選後，會再加緊努力，展現對抗民進黨的決心嗎？對此，侯友宜強調，國家需要團結，絕對要針對問題解決，而且願意大破大立做改變。
記者吳嘉億／新北報導
記者問到國民黨台北市議員許巧芯批評說還沒看到侯對抗民進黨的決心，侯友宜表示，面對現階段狀況，可以提出就事論事，把事情弄清楚，未來問題怎麼解決，如何來共同承擔；強調國家是大家的，面對問題，絕對要針對問題解決，而且願意大破大立做改變。
對於國民黨下午中常可能正式徵召投入2024總統大選，這會是侯最後一次參加市政會議嗎？對此，侯友宜受訪仍是強調，新北市的市政永不停歇，所有的大小建設一定要如火如荼、全力以赴，把市政工作推展好，尤其規劃2030的願景，是既定的期程，期待新北市市政在大家努力底下，能夠把事情做得更好。
至於外傳新北市副市長謝政達將請辭來當侯友宜大選操盤手，侯友宜還是重申，新北市只有一個信念，「市政絕對不能停歇」，絕對要更全力的推進。
記者也再追問外傳國民黨中央將在520開始展開大選造勢，侯友宜簡短回應，表示切按照黨中央的規劃跟步驟來走。而是否會在中常會發表演說？侯友宜仍是回應謝謝大家，他尊重黨的規劃。