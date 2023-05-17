財政部900號函害TDR投資人入獄？金管會挨告偽造文書
采陞資產管理公司負責人鄒官羽被控炒作台灣存託憑證（TDR），遭判3年2月定讞並執行完畢，但他發現，時任財政部承辦科員、教授郭土木之前出庭證稱指出，TDR並非屬財政部900號公告的外國有價證券，質疑2名金管會承辦人涉出具不實意見誤導法院，今（17）日委由律師前往台北地檢署，對2名官員涉嫌偽造文書。
記者潘千詩／台北報導
鄒男委任律師楊舜麟表示，鄒被起訴判刑最主要的依據，就是金管會認為財政部900號公告已核定TDR的見解，但郭土木曾明確證稱，台灣存託憑證為「本國有價證券」，並非900號函所核定的「外國有價證券」，因此非屬900號函之核定範圍內。
楊表示，隨著TDR爭議越來越受到關注，很多法律專家、權威學者、人權團體已發現當時的900號函並沒有將TDR核定為證交法上的有價證券，這點也與郭土木教授去年在高院作證時的證詞相符。
楊說，但金管會王姓、易性兩位承辦人，2015年回函立委及2020年回函北院時，函文上明文登載900號函有核定TDR是具有投資性質的有價證券，涉犯《刑法》公務員登載不實公文書罪、行使公務員登載不實公文書罪，導致一連串投資人因買賣TDR被判刑入獄，嚴重侵害人權與冤獄的發生，因此藉由提告來導正金管會的錯誤。