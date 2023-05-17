明高溫飆破36度！好天氣週四說掰掰　全台「這天」雨多到發紅

辣妹最有名「Hooters」推20款啤酒喝到飽！穿海洋風到這家送shot

▲Hooters竹北店即日起到8月31日，週一至週四全天不限時段，推出超過120分鐘內，20種生啤酒與調酒喝到飽。（圖／Hooters竹北店提供）
▲Hooters竹北店即日起到8月31日，週一至週四全天不限時段，推出超過120分鐘內，20種生啤酒與調酒喝到飽。（圖／Hooters竹北店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

知名美式餐廳 Hooters宣布推出竹北店限定的專屬夏季「歡樂時光120分鐘暢飲」專案，即日起到8月31日，期間週一至週四全天不限時段，推出超過20種生啤酒與調酒都能盡情喝，同時還有7款無酒精調酒等，每位700+10%元就能挑戰。而台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅酒廊，也在每週四推出「週四熱帶風情夜」，有10款充滿海島度假風的經典提基(TIKI)特色調酒。
 
Hooters竹北店宣布推出迎夏酷涼歡樂時光活動，即日起到8月31日，期間週一至週四全天不限時段提供120分鐘暢飲，超過20款各國啤酒及經典調酒都可盡情挑選，包含法國可倫堡1664白生啤酒、丹麥嘉士伯生啤酒、荷蘭海尼根生啤酒、菲律賓生力生啤酒、日本三得利生啤酒、三得利黑生啤酒、義大利沛羅尼生啤酒等9款生啤酒。

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▲美式餐廳Hooters能一次提供多款生啤酒，受到顧客歡迎。（圖／Hooters提供）
▲美式餐廳Hooters能一次提供多款生啤酒，受到顧客歡迎。（圖／Hooters提供）
調酒方面也有Codigo龍舌蘭調酒、金賓超碳酸波本調酒、Tito’s伏特加調酒、桑格利亞紅/白酒調酒等，另也有無酒精特調。每位700+10%元就能享有多種酒類飲料喝到飽；另一方案每位900+10%元，將還有特殊酒款與澳洲紅、白酒等。提醒此活動僅Hooters竹北店限定。

台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅酒廊則是每週四推出「週四熱帶風情夜」，帶來10款充滿海島度假風的經典提基(TIKI)特色調酒，以蘭姆酒(Rum)為基酒，搭配各式新鮮水果例如鳳梨、椰子、柳橙、香蕉、百香果等，巧思加上多種異國香料與特色裝飾精心調製。像是邁泰Mai Tai、叢林鳥Jungle Bird、蘭姆水上漂Rum Runner、鳳梨可樂達 Piña Colada等，以上特調每杯390+10%元。6/30前，活動當晚穿著海洋風或夏威夷風格裝扮到馬可波羅酒廊，還可享免費一個shot杯的薩凱帕蘭姆酒。

▲台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅酒廊每週四推出「週四熱帶風情夜」，有10款充滿海島度假風的經典提基(TIKI)特色調酒。（圖／台北遠東香格里拉提供）
▲台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅酒廊每週四推出「週四熱帶風情夜」，有10款充滿海島度假風的經典提基(TIKI)特色調酒。（圖／台北遠東香格里拉提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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