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《人選之人》黃健瑋夫妻片場互飆三字經　謝盈萱被閃到戴墨鏡

▲黃健瑋（左起）、蔡亘晏夫妻互動充滿粉紅泡泡，謝盈萱更自備墨鏡「抗閃光」。（圖／大慕影藝提供）
▲黃健瑋（左起）、蔡亘晏夫妻互動充滿粉紅泡泡，謝盈萱更自備墨鏡「抗閃光」。（圖／大慕影藝提供）

記者羅凌筠/綜合報導

導演林君陽及演員謝盈萱、黃健瑋、王淨、蔡亘晏、廖梨伶昨（16）日齊聚Netflix華語職人劇《人選之人─造浪者》一日限定「方方正正翁文方」直播，蔡亘晏回憶進劇組拍攝首日，在片場和老公黃健瑋交談夾雜三字經，嚇到工作人員，她笑說：「好像很多工作人員不知道我們是夫妻，因為聊到很自然就用三字經問候彼此，梳化妹妹當下嚇死，以為我們現場吵架。」

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▲黃健瑋（右）獻吻老婆蔡亘晏，在《人選之人》直播同框宣傳。（圖／大慕影藝提供）
▲黃健瑋（右）獻吻老婆蔡亘晏，在《人選之人》直播同框宣傳。（圖／大慕影藝提供）
被問到劇中夫妻的相處模式是不是本色演出，蔡亘晏跟黃健瑋異口同聲說他們私下相處跟芳婷、家競完全不像，黃健瑋自認比陳家競成熟，反倒老婆比較中二，蔡亘晏更自曝夫妻互動日常：「平常經過就會打他屁股，或是他上樓梯的時候我就一直在他後面狂刷卡。」粉紅泡泡發言瞬間閃翻眾人，謝盈萱更自備墨鏡「抗閃光」，被網友笑稱「戴墨鏡也遮不住盈萱的白眼」。

▲《人選之人》王淨（左起）、蔡亘晏、黃健瑋、導演林君陽、廖梨伶、謝盈萱昨晚齊聚直播暢聊拍戲回憶。（圖／大慕影藝提供）
▲《人選之人》王淨（左起）、蔡亘晏、黃健瑋、導演林君陽、廖梨伶、謝盈萱昨晚齊聚直播暢聊拍戲回憶。（圖／大慕影藝提供）
被問到最想挑戰哪一個角色？蔡亘晏直言最想挑戰戴立忍演的趙昌澤，「這個角色要紳士又要變態很難演，會想挑戰看看女的斯文敗類」。黃健瑋則想要挑戰謝盈萱的角色翁文方，「這個角色好玩也真的滿難的」。謝盈萱則認為雅婷和易安的角色很有趣，「如果年輕的時候能演到這些角色，會想看看自己會怎麼演。」

王淨說：「我很喜歡看亮哥（卜學亮）喊家競啊。」還當場高副祕上身，重現刁難陳家競的台詞；而身為表演老師的廖梨伶則想演凱開，「他很可愛也有很奇怪的節奏，雖然狀況外但有時候滿靈光的，而且年輕真好。」《人選之人─造浪者》打造2首競選歌曲，一首為背景在20年前、充滿時代感的〈昂聲〉，一首為融合多語言多族群、充滿前進感的當代競選歌〈未來是〉，〈未來是〉MV將在晚間6點於「大慕可可」官方YouTube頻道上架。

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