空服員籲「機艙內4處」別碰！比想像中髒千百倍 搭機穿1物更安全
近幾個月出國旅遊人數爆增，雖新冠疫情已經趨緩，但飛機中還是有許多「能不碰就不碰的」的地方。有空服員便分享4個常人可能沒注意到，但實際上很不衛生的地方，並透露搭機時可以「這樣穿」，能有效減少與細菌接觸的機會。
記者李惠婷/綜合報導
據Daily Express報導，一名空服員在TikTok上指出機艙內3個不太衛生的地方，包含窗戶、座椅及廁所。空服員表示，若買到靠窗的位置時千萬不要將頭靠在窗戶上休息，因為「你不是唯一一個想這樣做的人」，而且有許多大人、小孩會在窗戶上擦手或抹上任何你不願沾在頭上的東西。
座椅的狀況與窗戶相同，因為你無法掌握前一位客戶的衛生習慣，所以建議民眾搭機時可以穿著「長褲」，因為長褲能有效隔絕肌膚直接貼上座椅的機會，進而抵禦細菌。最後則是廁所，空服員表示機艙內的最骯髒的地方就是廁所，除了馬桶坐墊要注意外，沖水按鈕更是不容忽視，並建議人們按沖水紐時可以使用衛生紙輔助。
另一名美國的空服員賈米拉 哈德維克（Jamila Hardwick）則在電視節目中說明，乘客用來吃飯的托盤桌也需注意，因為清潔員通常沒有足夠的時間用心擦拭所有的桌子，而且有些乘客可能會直接將腳跨在上頭，極不衛生，所以建議使用前可自行使用濕紙巾擦拭乾淨。不過報導中也指出，航空公司在COVID-19疫情期間有實施嚴格的衛生清潔，在飛前、飛後都會進行消毒清掃。