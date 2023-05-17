再砲中捷說謊！議員：2年演練近百次、竟沒想過異物入侵

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江肇國說，從事發後行控中心無視系統告警、解讀錯誤開始，中捷所有人員的應對能力明顯不足，連事後搶救都出狀況，完全荒腔走板！大家看到吊臂掉落軌道是很離譜的事情，但以中捷現今標準，可能連一盞天燈或一架無人機飄落軌道，都沒有辦法因應。
江肇國指出，因為沒有訓練、沒有經驗、沒有演習，才會造成總經理莊明聰坦言「以現有的狀況我們無法因應這次的事故」！他認為興富發工安管理出現嚴重問題，該負的賠償責任跑不掉。各項工地管理缺失，未依規定申請的狀況，也務必追究到底，已經連署成立調查小組全力查到底，中捷也應全面停駛仔細檢查，才能還給市民信心。
江肇國批評，中捷公司態度像擠牙膏，市府則像事不關己的神隱者，市長盧秀燕只有昨天輕輕一句「飛來橫禍、只能概括承受」，好像自己是受害者的樣子，完全沒有痛定思痛，想給大家安全的交通環境。
中捷運務處長許泰銘表示，去年9月24日運務處級演練項目，即包含列車障礙物偵測作動、列車支救援、單線雙向運轉等；上個月工安室多重災害模擬演練，則是5級強震下物件掉落軌道區、非例行性清車、電梯困人、旅客受傷等狀況，並非完全沒有異物掉落演練。這次的意外是異物在非預期狀況下掉落，未來會新增相關演練。