賴清德：房價在降、台北房價所得比不至於繼續攀升

再砲中捷說謊！議員：2年演練近百次、竟沒想過異物入侵

▲江肇國批評中捷日前答詢時表示曾做異物入侵演習，根本是持續編織謊言。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.17）
▲江肇國批評中捷日前答詢時表示曾做異物入侵演習，根本是持續編織謊言。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.17）

記者顏幸如／台中報導

飛來橫禍其實是人禍？台中市議員江肇國今在臉書批評中捷說謊，他指中捷通車2年來做過近百次模擬應變，竟未直接針對異物入侵的狀況做演練，因此不管是無人機甚至一盞天燈掉落，SOP都無法因應。難怪吊臂掉落時明明列車還停在站內，大家仍只能眼睜睜看它撞上！

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中捷運10日發生興富發建設工地吊臂砸穿隔音罩，之後列車撞上釀成乘客1死10傷的意外。民進黨台中市議員江肇國調閱台中捷運通車以來的演練資料，發現幾十次模擬都沒直接針對異物入侵的狀況做演練，唯一提到的一次，是針對若發生地震，異物掉落軌道時該如何因應的多重演練。

江肇國說，從事發後行控中心無視系統告警、解讀錯誤開始，中捷所有人員的應對能力明顯不足，連事後搶救都出狀況，完全荒腔走板！大家看到吊臂掉落軌道是很離譜的事情，但以中捷現今標準，可能連一盞天燈或一架無人機飄落軌道，都沒有辦法因應。

▲江肇國調出中捷資料，指出2年來不曾直接針對異物入侵的狀況做演練。（圖／台中市議員江肇國提供，2023.05.17）
▲江肇國調出中捷資料，指出2年來不曾直接針對異物入侵的狀況做演練。（圖／台中市議員江肇國提供，2023.05.17）
江肇國指出，因為沒有訓練、沒有經驗、沒有演習，才會造成總經理莊明聰坦言「以現有的狀況我們無法因應這次的事故」！他認為興富發工安管理出現嚴重問題，該負的賠償責任跑不掉。各項工地管理缺失，未依規定申請的狀況，也務必追究到底，已經連署成立調查小組全力查到底，中捷也應全面停駛仔細檢查，才能還給市民信心。

江肇國批評，中捷公司態度像擠牙膏，市府則像事不關己的神隱者，市長盧秀燕只有昨天輕輕一句「飛來橫禍、只能概括承受」，好像自己是受害者的樣子，完全沒有痛定思痛，想給大家安全的交通環境。

中捷運務處長許泰銘表示，去年9月24日運務處級演練項目，即包含列車障礙物偵測作動、列車支救援、單線雙向運轉等；上個月工安室多重災害模擬演練，則是5級強震下物件掉落軌道區、非例行性清車、電梯困人、旅客受傷等狀況，並非完全沒有異物掉落演練。這次的意外是異物在非預期狀況下掉落，未來會新增相關演練。

撞吊臂釀1死！陳柏惟質疑為何不啟動「緊急斷電鈕」　中捷這麼說

林淑雅躺車下51分鐘才發現！綠議員要求中捷董事長下台

絕命中捷站！綠議員：眼睜睜看車去撞吊臂、誰還敢搭？

中捷重大公安意外局部停駛　盧秀燕坐鎮現場勒令停工

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀