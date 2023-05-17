汰換老舊雨水管線　大順與憲政路提前恢復通行

雨季來臨前，為汰換苓雅區大順三路憲政路口老舊破損雨水管線，並改善既有易積淹水點，高市水利局進行排水緊急改善工程，原定5月15日～19日計5天封閉大順路（九如路～憲政路）南往北向車道施工，經施工團隊努力趕工，提前2天於今（17）日中午開放通行。
記者蔡佳宏／高雄報導
水利局表示，九如路與大順路是本市重要交通要道，為使排水改善施工造成交通影響降到最低，原定需封閉5天施工，在副市長林欽榮要求下，市府團隊跨局處通力合作，水利局積極趕工，並在捷運局、交通局及警察局相關單位的協助下，順利於今(5/17)日完成管線汰換、瀝青路面鋪設，並於今日中午恢復大順路(九如~憲政路段)通行。
水利局指出，搶修工程會持續於憲政路東側進行管涵埋管作業，路口縮減1車道採半半施工方式進行，請行經施工區域車輛，遵照改道後之交通維持減速慢行，以確保行車安全，施工期間遇有交通擁塞，請依現場義交人員導引通行，水利局將請廠商加緊趕工盡早完成，以有效解決當地排水問題。
高市府捷運局表示，大順路輕軌工程目前正如火如荼進行，以期今年底達成全線完工目標，完成環狀輕軌最後一哩路，現階段各輕軌車站月台基礎及主體鋼結構已陸續進場施工組裝，各重要路口亦進行管群、路基及軌道鋪設作業，輕軌施工團隊加派人力戮力趲趕工進，以盡力縮短及降低施工期間民眾交通不便性。