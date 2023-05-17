議長退黨力挺南投女婿 許淑華：他曾在最艱難時扛住黨部
國民黨下午徵召新北市長侯友宜參選總統，南投縣議會議長何勝豐旋即宣布退黨。已連任4屆的何勝豐雖指退黨是為保持行政中立，與徵召侯友宜無關，南投縣長許淑華仍坦言「有點意外」。她表示何勝豐一直不分藍綠照顧議員，還在國民黨最艱難的時候擔任過縣黨部主委，希望他能留在黨內一起努力。
記者顏幸如／南投報導
郭台銘的太太曾馨瑩是南投市人，5月4日郭台銘曾到南投縣議會拜會何勝豐，許淑華親自迎接；11日台中舉辦「為台為民郭台銘」第3場造勢晚會，何勝豐全程站在郭台銘旁邊，還不時手牽手。因此今（17）日下午何勝豐發出聲明，指退黨係為保持行政中立、讓縣長許淑華無後顧之憂好好施政，外界仍認為與國民黨提名侯友宜有關。
許淑華稍後表示對議長的決定「有點意外」，她指出何勝豐連任4屆議長，不僅不分藍綠照顧議員、獲得大家肯定，還曾在國民黨最艱難時擔任縣黨部主委，幫黨部處理了很多協調工作。
許淑華說，何勝豐行事不分黨派，大家都很肯定、平日主持議事保持行政中立，目前正值議會開定期會，她將和何勝豐溝通、希望他繼續留在國民黨裡和她一起努力；也會請中央和何勝豐研究看看，如何繼續協助黨、取得年底選舉的勝利。
民進黨南投縣黨部則發出新聞稿，肯定何勝豐做全民的議長，以維護議會行政中立。縣黨部主委蔡銘軒同時喊話許淑華，拋棄藍綠歧見，向何勝豐看齊一起退出國民黨，當全南投縣民的縣長。