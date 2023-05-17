影／藍徵召侯友宜選總統　朱立倫：郭台銘是重返執政最重要的夥伴

被徵召後首場活動！侯友宜致謝協勤民力　盼一起讓台灣更好

▲國民黨今（17）日下午宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統，晚間侯受邀出席參加「112年新北市民力任務隊聯合布達典禮」，被視為是獲徵召後的首場造勢活動，大批媒體在場守候，面對媒體詢問，侯微笑未答快速進場。 （圖／新頭殼）
▲國民黨今（17）日下午宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統，晚間侯受邀出席參加「112年新北市民力任務隊聯合布達典禮」，被視為是獲徵召後的首場造勢活動，大批媒體在場守候，面對媒體詢問，侯微笑未答快速進場。 （圖／新頭殼）

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國民黨今（17）日下午宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統，晚間侯受邀出席參加「112年新北市民力任務隊聯合布達典禮」，被視為是獲徵召後的首場造勢活動，大批媒體在場守候，面對媒體詢問，侯微笑未答快速進場。致詞時他提到，新北治安近年來評比名列前茅，正因為除了警察，民防、義警、義消的幫忙也讓新北的治安起了帶頭作用，讓中央跟進，面對「全民國防」時代，期許大家隨時做好準備，一起讓新北好、讓台灣更好。

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今晚的活動是新北市義交、民防、義警大隊組成的「新北市民力任務隊」聯合布達典禮，侯友宜以民防總隊指揮官身分出席，典禮席開70桌、出席人數近千人，藍營新北市議員林國春、呂家愷、陳偉杰及戴湘儀均到場。原本外界預期這將是侯披藍營戰袍後的首場造勢活動，侯在致詞、拍照結束後，下台逐桌和在場人員握手拍照，不過現場沒人喊「總統好」或「凍蒜」等造勢口號，大多都是喊侯「市長好」，或以鼓掌方式表達支持。

侯友宜致詞指出，新北市民防、義警、義交中隊級別幹部，每年都會齊聚一堂舉行布達典禮，新北市這幾年，除了警察弟兄非常辛苦，盡心盡力守護治安，更重要的，就是有各民防團體、義消、義警的幫忙，這幾年新北治安雖然常常碰到重大挑戰，但也因為有大家的幫忙，才可以從新北市治安最複雜的地方慢慢地穩定下來，所以新北市治安這幾年評比都名列前茅，犯罪人口率也是六都最低，即使有個案發生，也在警察及民防、義警、義消幫忙下，快速將歹徒逮捕到案。

侯友宜提到，新北的打擊犯罪能力，包括率先成立快打部隊、成立第三方警政防禦治安，整頓色情、賭博性電玩，用公安把一些毒品、詐騙場所全力剷除，讓新北市治安環境帶頭起了作用，警政單位就跟進了。快打隊從1.0版升級到2.0版，發生個案後很快立即壓制，「新北市的治安帶頭起了作用，中央也跟進，讓我們治安才能穩定下來。」

侯友宜說，當然治安每天都會碰上挑戰，一定會有個案發生，除了立即破案，更重要是要瞭解犯罪的成因，唯有從源頭管理才能有效防止現在最重要的暴力跟詐騙犯罪的結合，組織犯罪結合暴力及詐騙，變成另類的組織犯罪，如何從源頭管理，讓罪犯拿不到犯罪工具、增加犯罪困難度，這就是必須要去思索的問題，讓犯罪不要發生，就算發生了個案也要立即偵破，犯罪預防遠勝於犯罪偵查。

侯友宜也提醒，「全民國防」的觀念大家要深思熟慮，平時轉戰時，警察單位跟協勤單位必須按照民安法，如何從平時轉戰時，防空避難疏散、交通維護及維護戰時的民眾生命財產安全，就有賴大家努力。

侯友宜表示，現在在推動全民國防，希望大家要做好教育跟訓練，在這樣的環境底下，隨時做好準備，面臨很多的挑戰過程中，都能守護新北市民的家園，這是他深深的期待，希望大家繼續加油，讓新北更好、北台共好，讓台灣更好。

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新北市長侯友宜參加112年度新北市民力任務隊聯合布達典禮活動時，受到現場義警等民防人員熱烈的歡迎。 圖：張良一/攝
新北市長侯友宜參加112年度新北市民力任務隊聯合布達典禮活動時，受到現場義警等民防人員熱烈的歡迎。 圖：張良一/攝

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