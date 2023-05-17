被徵召後首場活動！侯友宜致謝協勤民力　盼一起讓台灣更好

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侯友宜致詞指出，新北市民防、義警、義交中隊級別幹部，每年都會齊聚一堂舉行布達典禮，新北市這幾年，除了警察弟兄非常辛苦，盡心盡力守護治安，更重要的，就是有各民防團體、義消、義警的幫忙，這幾年新北治安雖然常常碰到重大挑戰，但也因為有大家的幫忙，才可以從新北市治安最複雜的地方慢慢地穩定下來，所以新北市治安這幾年評比都名列前茅，犯罪人口率也是六都最低，即使有個案發生，也在警察及民防、義警、義消幫忙下，快速將歹徒逮捕到案。
侯友宜提到，新北的打擊犯罪能力，包括率先成立快打部隊、成立第三方警政防禦治安，整頓色情、賭博性電玩，用公安把一些毒品、詐騙場所全力剷除，讓新北市治安環境帶頭起了作用，警政單位就跟進了。快打隊從1.0版升級到2.0版，發生個案後很快立即壓制，「新北市的治安帶頭起了作用，中央也跟進，讓我們治安才能穩定下來。」
侯友宜說，當然治安每天都會碰上挑戰，一定會有個案發生，除了立即破案，更重要是要瞭解犯罪的成因，唯有從源頭管理才能有效防止現在最重要的暴力跟詐騙犯罪的結合，組織犯罪結合暴力及詐騙，變成另類的組織犯罪，如何從源頭管理，讓罪犯拿不到犯罪工具、增加犯罪困難度，這就是必須要去思索的問題，讓犯罪不要發生，就算發生了個案也要立即偵破，犯罪預防遠勝於犯罪偵查。
侯友宜也提醒，「全民國防」的觀念大家要深思熟慮，平時轉戰時，警察單位跟協勤單位必須按照民安法，如何從平時轉戰時，防空避難疏散、交通維護及維護戰時的民眾生命財產安全，就有賴大家努力。
侯友宜表示，現在在推動全民國防，希望大家要做好教育跟訓練，在這樣的環境底下，隨時做好準備，面臨很多的挑戰過程中，都能守護新北市民的家園，這是他深深的期待，希望大家繼續加油，讓新北更好、北台共好，讓台灣更好。
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