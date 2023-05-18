濕疹「戒1習慣」能改善70%！四面向抵禦慢性發炎　10食物快避開

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常言道「禍從口入」，陳欣湄指出飲食習慣會引起身體的慢性發炎，但要真正控制飲食卻不是一件簡單的事情，可若確實做到，濕疹可以改善將近70%。
陳欣湄曾有一位50多歲的女性病患，患有嚴重的過敏性鼻炎和濕疹，接受過多種治療皆未能改善。後來陳欣湄發現她的飲食習慣中充斥著外食及大量的零食和炸物，於是經過門診的諮詢和指導，該病患開始改變飲食習慣，花費更多時間和精力準備食物，不過一個月後效果極佳，女子表示自己的濕疹已改善70%，不需要再使用藥物了。
二、環境
環境中存在許多污染物，如重金屬、塑化劑以及空氣污染等，這些都可能導致身體處於發炎狀態。所以陳欣湄建議，可多用自己的餐具、杯子，愛環保救地球之外也對自己身體有助益。
三、內在健康
陳欣湄指出一種名為「粒線體」的細胞器，在人體細胞中扮演著產生能量的角色，一般民眾對它比較陌生。有些細胞裡頭只有少量的粒線體，有一些細胞裡頭卻有好幾千個粒線體（少數如：紅血球沒有粒線體），它們主要的任務是幫我們合成能量（ATP），然而，「粒線體健康」與「身體發炎」有著密切的關聯。
四、生活習慣
陳欣湄認為這可能是最容易忽視的部分。例如，良好的睡眠、適度的運動都能夠幫助我們的身體調節自身，進而減少慢性發炎的發生。
陳欣湄最後總結，四大容易造成發炎的原因是「吃進來，外在來，內在的，生活的」，若感覺自己是個時常處慢性發炎狀況的人，不妨可以從簡單的飲食及生活面向改變。
此外，美女營養師高敏敏指出為避免養成發炎體質，應避開熱性水果、飽和脂肪、茄科類、甲殼類海鮮、甜點、油酥糕點及炸物、發酵食品、麩質、食物添加物、菸及酒精及補品，十項食物。