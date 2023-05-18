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濕疹「戒1習慣」能改善70%！四面向抵禦慢性發炎　10食物快避開

▲家醫科醫師陳欣湄指出，戒1習慣濕疹能改善70%。（示意圖／記者陳明中攝）
▲家醫科醫師陳欣湄指出，戒1習慣濕疹能改善70%。（示意圖／記者陳明中攝）

記者李惠婷/綜合報導

濕疹問題困擾許多民眾，而其根本應是「慢性發炎」所致，那究竟要如何避免慢性發炎呢？對此，家醫科醫師陳欣湄便於臉書提供調整習慣的「4個面向」，包含飲食、環境、內在健康以及生活習慣，希望能幫助讀者檢視並改善自己的日常行為。

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▲陳欣湄提供4個面向以改善慢性發炎體質。（圖／陳欣湄。家醫科女醫師日常 臉書）
▲陳欣湄提供4個面向以改善慢性發炎體質。（圖／陳欣湄。家醫科女醫師日常 臉書）
一、飲食

常言道「禍從口入」，陳欣湄指出飲食習慣會引起身體的慢性發炎，但要真正控制飲食卻不是一件簡單的事情，可若確實做到，濕疹可以改善將近70%。

陳欣湄曾有一位50多歲的女性病患，患有嚴重的過敏性鼻炎和濕疹，接受過多種治療皆未能改善。後來陳欣湄發現她的飲食習慣中充斥著外食及大量的零食和炸物，於是經過門診的諮詢和指導，該病患開始改變飲食習慣，花費更多時間和精力準備食物，不過一個月後效果極佳，女子表示自己的濕疹已改善70%，不需要再使用藥物了。

二、環境

環境中存在許多污染物，如重金屬、塑化劑以及空氣污染等，這些都可能導致身體處於發炎狀態。所以陳欣湄建議，可多用自己的餐具、杯子，愛環保救地球之外也對自己身體有助益。

三、內在健康

陳欣湄指出一種名為「粒線體」的細胞器，在人體細胞中扮演著產生能量的角色，一般民眾對它比較陌生。有些細胞裡頭只有少量的粒線體，有一些細胞裡頭卻有好幾千個粒線體（少數如：紅血球沒有粒線體），它們主要的任務是幫我們合成能量（ATP），然而，「粒線體健康」與「身體發炎」有著密切的關聯。

四、生活習慣

陳欣湄認為這可能是最容易忽視的部分。例如，良好的睡眠、適度的運動都能夠幫助我們的身體調節自身，進而減少慢性發炎的發生。

陳欣湄最後總結，四大容易造成發炎的原因是「吃進來，外在來，內在的，生活的」，若感覺自己是個時常處慢性發炎狀況的人，不妨可以從簡單的飲食及生活面向改變。

此外，美女營養師高敏敏指出為避免養成發炎體質，應避開熱性水果、飽和脂肪、茄科類、甲殼類海鮮、甜點、油酥糕點及炸物、發酵食品、麩質、食物添加物、菸及酒精及補品，十項食物

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