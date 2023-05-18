派高階官員赴上海磋商雙城論壇！蔣萬安證實：秉持對等、尊嚴
有媒體報導，台北市長蔣萬安派出一名高階官員前往中國上海與中共官員針對兩市輪流主辦的「雙城論壇」進行磋商，並為蔣萬安或副市長林奕華訪中鋪路。蔣萬安今（18日）證實，已派副秘書長王秋冬訪中，針對雙城論壇初步交換意見，但強調僅是城市間的交流，北市會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則辦理。
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蔣萬安上午接見112年度全國小學田徑錦標賽台北市代表隊活動並受訪，對於派出官員前往上海磋商雙城論壇，蔣證實，派副秘書長王秋冬一行人就城市交流議題到上海，昨天去、今天返台，按照往例事務性進行交流，包括體育文化、疫後觀光等事項。
蔣萬安說，雙方也就雙城論壇初步交換意見，但不會是唯一內容，雙城論壇行之有年，從2011年開始，前市長郝龍斌、柯文哲每年都有舉辦，定位就是城市間的交流，「我們會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則辦理」。
對於今年是疫情後恢復實體主辦首年，輪到上海方主辦，同時也是蔣家後代蔣萬安擔任台北市長的第一年，傳出中共官方希望蔣萬安親自前往，以利對台統戰工作，是否會親自前往上海？蔣萬安僅回應，很多細節都還在規劃討論中。
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