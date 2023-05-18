中職／富邦史上最強洋將！羅力背號退休還有簽名會

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邀請悍將家人共同向傳奇致敬，「L39end」主題日場外將安排眾多與羅力有關的活動攤位與球迷同樂，包括「踏上征途」、「勇往直前」、「勝利擊掌」、「光榮永在」等關卡，只要完成闖關，即可獲得羅力傳奇金屬書籤一份，27日「榮耀金」、28日「雋永銀」，讓雋永書籤陪伴您閱讀好時光。
富邦球團去年9月5日在新莊球場為羅力舉辦引退儀式，並宣布富邦悍將的39號球衣將永久屬於羅力一人，「L39end」28日賽前，將為設置在球場的羅力背號紀念展示裝置進行揭幕儀式，象徵傳奇背號將陪伴悍將未來每一場主場賽事，同時羅力也將擔任開球嘉賓，為比賽開出精彩好球！
本次「L39end:The One and Only」主題日除場邊活動以外，球團也安排更多讓家人們與羅力近距離見面的活動機會，27日賽後及28日賽前均舉辦「羅力榮耀簽名會」，凡當日於新莊球場一樓商品旗艦店單筆結帳金額滿$3,000元即可領取簽名會號碼牌一張（不得多張累計，限量150張依序發放）。28日賽前另舉辦「十年一見傳奇新書座談簽名會」，由羅力與「錢Sir」錢定遠主播進行對談，並於會後進行簽名會，更多活動詳情，可上富邦悍將官方粉絲團查詢。