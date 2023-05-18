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中研院遭冠名成中國大外宣　廖俊智：已要求該組織更正

▲對於228研究增補小組掛名中研院發表爭議論述。中研院長廖俊智（右）回應，該單位非中研院正式單位，已要求更正。（圖／翻攝自國會頻道）
▲對於228研究增補小組掛名中研院發表爭議論述。中研院長廖俊智（右）回應，該單位非中研院正式單位，已要求更正。（圖／翻攝自國會頻道）

記者李琦瑋／台北報導

立委吳思瑤指出今（18）日在立法院教育及文化委員會質詢時指出，一個名為「中研院228研究增補小組」的組織，曾發表研究指稱「日本人是228元凶、美國是幫凶」，被中國媒體操作成「大外宣」，簡直是掛羊頭賣狗肉。中研院長廖俊智回應，該組織只是讀書會，非中研院正式單位，辦活動掛名也未向中研院申請，已經聯絡請對方更正。 

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立法院教育及文化委員會今天邀請中研院長廖俊智報告業務並備詢。吳思瑤表示，「中研院228研究增補小組」於2006年成立，當時發起和主持人確實為中研院近史所、史語所院士和研究員，但相關人等近年已離世或退休，目前小組成員包括中國統一聯盟主席戚嘉林 藍天行動聯盟主席武之璋，涉及相關意識形態運作。

吳思瑤指出，他們掛著中研院的頭銜，多年來發表研究、辦研討會，曾在研究中指稱「日本人是228元凶、美國是幫凶」，成為中國大外宣素材，就有海外中國媒體直接引述這是中研院研究；另外，該組織今年3月辦論壇，以中研院的頭銜發表研究，竟將228受害者王添灯打成策動者、加害者，甚至說沒有38基隆大屠殺事件，質疑該組織是否代表中研院立場？並認為中研院審查機制有問題，若非中研院所屬單位，就不該持續濫用中研院頭銜。

中研院學諮會副執行秘書呂妙芬回應，該組織並非中研院旗下單位，是由退休中研院研究員以私人名義組成的讀書會，先前有請媒體更正內容。

廖俊智說，任何組織要以中研院名義對外宣布研究、辦研討會等，都有一定的審查程序，但該組織沒有來申請，就無法審查，自己也是透過新聞才知道有這個組織，並向媒體澄清。

吳思瑤表示，既有審查程序就應當嚴謹運作，即使沒申請，中研院事後也要有主動積極的防範機制，要求組織更名、不該再用中研院名義。

呂妙芬說，近期已聯絡該組織，要求更名。 

中研院補充說明，對於中研院主辦學術活動，在使用名稱上都需要符合相關規定，包含使用中研院院logo、名稱，均需申請並取得核可，對於少數個人冒用中研院名稱，中研院將即時向媒體澄清以正視聽，並主動向當事人反應，必要時將採取法律行動。

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