租屋補助出包6／專家揭「致命關鍵」 房東想幫也無法救
2022開跑的「300億元中央擴大租金補貼」方案，補助發放了7個月之後，現在卻傳出有180戶烏龍審核案件，申請人要「全額退回補助款」。崔媽媽基金會法務組長曹筱筠指出，政府審核流程中一大關鍵缺失，就是第一階段未審合「稅捐單位」，導致發放近半年後才發現，有部分租屋處非課住宅用稅率，然而房屋稅率最多往回追溯1-2個月，現在就算是房東願意變更稅率也無法通過，在審核流程有疏失的狀況下，對於真的有補助需求的弱勢租客，即便取消部分租客的補助資格，也不應追回過去全額補助金。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據曹筱筠指出，營建署流程缺失，主要在於第一次審核時，是透過第一類謄本、第二類謄本去查驗，當透過地籍圖資辨別系統查驗，有合法門牌的租屋處就會輕鬆通過，等到了發放補助金數月後，營建署才開始第二階段審查稅捐單位，查看持有房屋的屋主，是否有變更使用用途，是否為住商混合、營業用等，導致出現烏龍審核案件的漏洞，才來向租客討回補助金。
曹筱筠表示，事實上有許多房東租給公司行號期滿後，並不知道要主動去稅捐單位查核變自用、住宅才能變更稅率，再加上房屋稅本來就會逐年遞減、越繳越少，導致多數房東並不清楚房屋稅有變動，除非拿到稅單時有非常仔細查看，當然房客在承租時也無法得知前一位房客是否為公司行號，是否符合申請租屋補助資格。
對於真的有補助需求的弱勢租客，已經領到補助金近半年，卻要退回全額補助款項，即便有房東願意更改房屋登記用途，房屋稅率也不能回溯超過2個月，但政府2022年10月開始發放租屋補助，到來今（2023）年才說審核鬧烏龍，也就是說就算好心房東願意更改稅率，房客仍必須退回過去近半年領取的全額補助金。
曹筱筠無奈表示，雖然政府提供補助的本意很好，但普遍租屋溝通的過程中，幾乎不會提到房屋課稅的方式，當屋主不主動告知時，房客也難以得知，租屋處是否曾經租給公司行號，呼籲政府應該開啟更多查核功能，當在租屋補助專案上路後，租客才能知道要承租的房子是否符合資格，無論是租屋或是承租，簽訂合約的雙方都應該有明確規範，而不僅僅是房客要留下詳細資料。