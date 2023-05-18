《華燈初上未來版》邀Julia吳卓源扮歌姬！她曝最想演蘿絲媽媽

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《華燈初上未來版》的故事是發生在600年後的林森北路，除了有《華燈初上》演員會以神秘角色亮相外，還特別找來歌手Julia吳卓源扮演故事中的「仿生人歌姬」。為此Julia做了不少功課，看了《銀翼殺手》等未來風格的電影，日前特別進到虛擬攝影棚拍攝。第一次有這麼多攝影機對著她，讓她覺得新奇又興奮，不斷詢問工作人員技術操作上的細節，還在現場不斷地開玩笑地說，「我已經植入晶片了！」並跳起機器人舞，讓自己更進入角色。
由於是虛擬拍攝，難度頗高，對Julia來說最大的挑戰竟是拍攝走動的畫面，「其實我是站在一台迷你跑步機上面，幻想自己一個人孤零零走動，還得要唱歌，一開始會偷瞄確認步伐，超怕不小心踩空跌倒。」不過Julia很快就駕輕就熟，還可以邊拍邊擺不同姿勢逗笑現場工作人員，拍完後她笑說 ：「太好了，我明天不用去健身房了，這周的有氧運動扣打已經達成。」
去年《華燈初上》熱播時，Julia也是追劇一族，她最想要挑戰的角色是林心如飾演的蘿絲媽媽，「我很喜歡這個角色的講話態度和風格，舉手投足很有魅力，跟大剌剌個性的自己相差很大，會讓我想挑戰看看。」而她最喜歡的角色則是警察阿達，因為阿達一開始是好人，最後因有私心而變成反派，情緒上的轉換讓她很驚艷。
《華燈初上未來版》的背景發生在600年後的林森北路，街上依舊有著「光俱樂部」，但卻是個先進科技和崩壞社會並存的未來，觀眾可以隨著演員踏上尋找過去的冒險旅程。故事分成上下兩部曲，上部曲將在6月30上線，下部曲在8月10日上線，並特別提前在5月18至6月18日開放入場，讓觀眾可以探訪故事中的虛擬城區，並搶先觀看Julia吳卓源首場虛擬表演。
此外，為了回饋粉絲，《華燈初上未來版》將提供早鳥優惠票，只要在5月18日至5月31日前往官網和KKTIX購票者，將享有早鳥優惠，原價599元，限時優惠只要450元，還擁有Julia見面會抽籤資格，幸運者可在6月4日在與Julia近距離接觸。Julia希望粉絲可以跟她一起體驗《華燈初上未來版》，在另一個時空唱歌給大家聽。