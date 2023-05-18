資料庫遭中方片面停用！中研院：6月中將有法律作法

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民進黨立委陳秀寳表示，中國做什麼事都沒有道理可循，走履約爭議有用嗎？這種情況不是單一狀況，中研院的應變措施是什麼。
呂妙芬說，已透過代理商跟對方（指北京同方）溝通，對方片面把中研院列為機密單位，現在透過代理商先請對方移除，現在正在等待回覆，目前有尋找類似資料庫。比較細節部分還在研議中，6月中旬會有進一步表態。
稍後質詢的無黨籍立委黃國書以中研院院士王明珂出任北京大學歷史學系客座講席教授為題，詢問中研院是否有違反兩岸人民關係條例。
中研院人事室主任周佩芳說，王明珂是退休之後才到大陸任教，在中研院任職時也沒有涉及國家安全機密的業務，因此，沒有違反兩岸人民關係條例。
黃國書指出，中研院有很多核心關鍵技術，是需要被規範的單位，既然中研院有非常多機密的業務，就是機敏單位，中研院去跟對方爭取不要列為機敏單位，「他們會聽你們的嗎，可能嗎？」中研院為什麼要去爭取，應該想因應對策，不需要去求人家。
呂妙芬表示，中研院的確有跟大學合作，利用大學的資料庫。當初是站在學術單位的立場，基於學術研究的必要性、需要性，先請代理商去爭取說明用於學術研究。若6月中旬沒有進一步回覆，會透過代理商去處理履約爭議，會有明確法律上的作法。（編輯：蘇志宗）1120518