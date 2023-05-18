被問「志願役軍人留不住」馮世寬動怒 藍委直言：事實就是留不住
統計民國111年4066人選擇退伍，創下歷年來最高紀錄。退輔會主委馮世寬今（18）日受訪被問及，「志願役軍人都留不住，是不是退撫制度需要修改」，他當場怒罵「你怎麼知道留不住，不要問這種問題」，引發各界討論。對此，國民黨立委賴士葆稍早則表示，事實就是留不住，並痛批蔡政府不願承認票投民進黨，青年上戰場。
記者翁子竣／台北報導
針對馮世寬今早於立法院受場怒斥記者，賴士葆發文呼籲馮世寬息怒，「因為數字會說話，事實就是留不住」，原因非關退撫制度，始作俑者是三軍統帥問題，蔡政府執政以來親美反中的政策，致使兩岸戰爭一觸即發，這些志願役男看著俄烏戰爭還在打，槍林彈雨血肉模糊的畫面，他們自然會有想法。
賴士葆說，當世界都認為台灣會成為烏克蘭第二，這些志願役男和家長不可能全然心如止水，或者沒有任何掙扎和翻騰，去年一名25歲的台灣男子參加烏克蘭的志願役，沒多久就傳來戰死沙場的不幸消息，真正要打仗，國軍戰力不足，義務役從4個月延長為1年，志願役是主戰部隊，現在都開始整備保警、義警、民防等力量，要全民進入戰爭模式。
賴士葆強調，政府的政策不是避戰，而是不時對民眾宣導備戰才能止戰，就是準備要打仗，蔡政府不承認票投民進黨，青年上戰場，然而擺在眼前殘酷的事實勝於雄辯。如今已經上戰場的志願役，幾乎一個旅數量的主戰部隊選擇離開，這樣的氛圍，很難讓留下的志願役能夠士氣高昂地挺身保家衛國，戰爭與和平的選擇只有在執政者的一念之間。