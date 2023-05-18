大咖女星「要助理幫脫鞋」人設也翻車！劉芯彤洩2線索：判若兩人
演藝圈近日「人設翻車」的事件層出不窮，也成為網友們茶餘飯後、瘋狂吃瓜的話題。對此，美女主播劉芯彤也加碼爆料，早在她當記者的時候，曾經看到某位當紅女星，竟然用眼神暗示助理幫她脫鞋，親切形象瞬間翻車，讓她直呼：「簡直判若兩人！」
記者詹鎰睿/綜合報導
劉芯彤18日在臉書發文表示，過去因為網路不發達的關係，有很多人前人後的事情，不太容易被挖出來，「但現在人人都可以是網路柯南，走過的做過的真的不可能沒痕跡。」她也分享，早在記者時期就看過許多藝人、政治人物等等，在鏡頭前後差異很大。
其中，最讓劉芯彤印象深刻的是，當年有位紅到發紫、形象親切的女星，某次在教會要跟著牧師脫鞋做禮拜時，「用眼神暗示她站在一旁的助理過來，她就坐在位置上一動也不動，讓助理抬起她的美腿幫她脫鞋子。」
這讓劉芯彤相當震驚，「這不是古裝劇丫鬟幫主子脫鞋的情節嗎？怎麼會在現代出現？」而禮拜做完後，也一樣暗示助理幫她穿鞋，此外，劉芯彤還提到，事後那位女星還是某個公益活動的愛心大使，讓她忍不住狠酸，「鏡頭前事事為弱勢團體服務的模樣，跟那天我見到的她，簡直判若兩人。」
有趣的是，底下就有網友好奇，「暗示一下紅到發紫的藝人哪位？」劉芯彤則回應，「她之前也翻車了，佛曰不可說，畢竟人家現在已經翻車，而且很少出現螢光幕。」