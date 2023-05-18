林國基左心室肥大無法正常呼吸 急找律師立遺囑「內容曝光」
高點綜合台《震震有詞》邀請知名服裝設計師林國基，分享過去透過全身性健康檢查發現高血壓，醫生特別叮囑他不能再做重訓，「因為我左心室肥大，空氣無法輸送供我正常呼吸，從此就不敢再做訓練。」除了林國基老師之外，節目也邀請醫藥記者洪素卿、律師法老王及諮商心理師林萃芬到場討論分享，人生進入下半場除了生病之外，也可能成為健康、金錢、愛情詐騙的高危險群。
記者侯家瑜/綜合報導
林國基說59歲以前的他，非常愛運動，擅長游泳泳齡長達20年，還考取救生員執照，「去游泳時常常有婆婆媽媽跟在我後面。」之後迷上健身改到健身房運動，未料某日在辦公室感到胸悶沈重、呼吸困難、站不起來，「想擠出一句話都很困難，感覺無法呼吸。」好不容易走到門口呼叫同事，一句「xxx(同事名)我快要昏倒了！」嚇死眾人趕緊叫救護車，他說：「我連健保卡都很少用，根本沒法想像自己會生病。」在救護車上時，他腦子想的是保險櫃很多鑽石還沒去鑲、銀行有張票還沒軋，「工作30多年來，才想要享受人生環遊世界，搞不懂不菸不檳榔、不好女色、不跑酒店的我，到底哪裡犯錯，把身體搞成這樣？」
進行全身性健康檢查後，確定是因為高血壓引起，「醫生叮囑我不能再做重訓，因為我左心室肥大，空氣無法輸送供我正常呼吸，從此就不敢再做訓練了。」看著演藝圈驟死新聞頻傳，林國基想著終身都要吃高血壓的藥，還曾經用各種辦法攏絡醫生好友，希望能減少吃藥的次數跟份量，主持人謝震武律師忍不住唸他：「醫師是看你的身體狀況對症下藥，你竟然用賄賂的方式希望醫生減藥，你在想什麼？」
生病後，讓林國基重新省思人生，首先他找律師立遺囑，「有一天我走了誰來照顧幾萬件的收藏品，字畫、珠寶、上萬個芭比娃娃，那是我一生的心血！」此外，林國基購入北部山區的地，開始過著自給自足的生活，「我下了很大的決心，不想見的人就推辭，唯獨部分工作割捨不掉持續進行中，大部分時間都過著規律的生活作息。 」經歷過一場大病後，他改變了生活型態、減少工作量，期許「人生下半場要活得很精彩。」