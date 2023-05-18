黃光芹爆郭台銘不解國民黨為何提前517徵召　嘆不該相信朱立倫

侯友宜獲國民黨徵召選總統　星媒：兩岸政策須更明確表述

▲國民黨徵召新北市長侯友宜代表國民黨角逐2024總統大選，星媒引述專家分析，比起鴻海創辦人郭台銘，侯友宜能吸引更廣泛支持，但未來幾個月，他必須在兩岸政策上有更明確的表述。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.18）
▲國民黨徵召新北市長侯友宜代表國民黨角逐2024總統大選，星媒引述專家分析，比起鴻海創辦人郭台銘，侯友宜能吸引更廣泛支持，但未來幾個月，他必須在兩岸政策上有更明確的表述。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.18）

中央社

（中央社記者侯姿瑩新加坡18日專電）國民黨徵召新北市長侯友宜代表國民黨角逐2024總統大選，星媒引述專家分析，比起鴻海創辦人郭台銘，侯友宜能吸引更廣泛支持，但未來幾個月，他必須在兩岸政策上有更明確的表述。

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儘管郭台銘積極爭取國民黨提名，國民黨昨天宣布徵召侯友宜代表國民黨參選2024總統，台灣民眾黨也通過2024總統提名人選為黨主席、前台北市長柯文哲，再加上民進黨總統參選人、現任副總統賴清德，藍綠白總統參選人都就定位。

「海峽時報」（The Straits Times）今天引述專家表示，比起郭台銘自命不凡的風格，侯友宜擁有腳踏實地的形象，能吸引更廣泛的支持。

侯友宜在去年底的縣市長選舉以超過115萬高票順利連任，才過幾個月又將角逐總統大選，難免面臨政治風險，引來他對新北選民承諾的質疑。

報導引述國立台灣大學政治學系副教授陳世民分析，侯友宜與前任高雄市長韓國瑜的情況不同。侯友宜已經扎根新北多年，新北市民應該不會對侯友宜參選總統的意願感到太驚訝。

但陳世民指出，未來幾個月，侯友宜必須在兩岸政策上有更明確的表述。

陳世民說：「侯友宜一直對自己的用詞非常謹慎，但這也代表，民眾不是很確定他真正的想法；未來他一定會被要求進一步闡述他對中國及台灣的立場。」

侯友宜日前在議會明確表示反對「一國兩制」，也反對台獨。不過，他幾乎避談「九二共識」。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威分析，「身為國民黨的一分子會有包袱」，總要面對民眾檢視他們在這些議題的立場。

馬準威認為，國民黨闡述這些議題時會避免觸及太多細節，「而將選戰定位為和平與戰爭之間的選擇」。

台灣將於2024年1月13日舉行總統大選，在美中競爭加劇、台海局勢緊張之際，這場選舉受到國際關注。（編輯：張芷瑄）1120518

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