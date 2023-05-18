再保200億待攤回！富邦產防疫險賠近900億　車險不會拒保特定車種

我是廣告 請繼續往下閱讀
富邦金表示，2022年受疫情、經濟環境動盪影響，整體市場銷售量下滑26.2%，其中投資型商品減少最為顯著，富邦人壽初年度保費年下滑16.3%，因分期繳銷售增加商品組合改善，新契約價值（VNB）為166億元，年減6.8%。富邦人壽反映在富邦金控每股EV為64.4元。精算評估價值（AV）方面，若計入未來20年新契約價值，富邦人壽2022年底的AV為9639億元，換算金控每股AV為77.8元。
富邦金2023年第一季稅後淨利139.83億元，每股盈餘（EPS）1.13元，稅後淨利、每股盈餘皆續居金控業之冠。截至2023年3月底富邦金控總資產逾10.6兆元，淨值7131億元，普通股每股淨值為49.80元，較上季成長31%。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為0.52%與8.75%。富邦金董事會也已通過擬配發普通股每股現金股利1.5元及股票股利0.5元，合計每股總股利配發2.0元，總股利配發率達56.5%，維持穩定平衡的股利政策。富邦金也公布4月自結稅後淨利78.85億元，累計今年前4月稅後淨利218.68億元，每股盈餘為1.76元，續居金控業稅後淨利及每股盈餘獲利王。
此外，儘管升息效應及資本市場震盪持續，富邦人壽2023年第一季稅後淨利72.48億元，居業界第一，在投資組合上，國內股票投資部位佔比上升，反映國內股市回升影響及股票配置增加；現金部位仍維持相對較高水位，將視市場變化伺機布局以提升收益，海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。
富邦人壽截至3月底總投資資產達4兆7405億元，受惠整體利息收益增加，經常性投資收益較去年同期成長13.2%，帶動投資報酬率為3.32%，與負債成本相比仍維持正利差。在保費組成調整下，損益兩平點改善。受惠金融市場回穩及金融資產重分類，2023年第一季富邦人壽金融資產未實現餘額較去年底大幅改善，截至2023年3月底淨值比約8.3%，資本適足率（RBC）近300%。
台北富邦銀行2023年第一季稅後淨利69.08億元，單季稅後淨利創歷史新高，若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，年成長達60%。4月1日與日盛銀行順利完成合併，分行家數躍居民營銀行第一。受惠存放結構調整及海外放款成長，第一季利息淨收益成長2.7%。由於金融市場相對回穩及疫情解封，帶動財管及信用卡收益增加，手續費淨收益年成長17.4%。整體淨收益年增10.5%，若排除2022年第一季一次性廉價購買利益，淨收益年增達39%。
台北富邦銀行2023年第一季信用卡累積發卡超過80萬張，較去年同期成長3.8倍，COSTCO聯名卡貢獻超過8成以上，整體有效卡數及簽帳金額分別成長23.0%、19.9%。
不過，富邦產險今年第一季稅後淨損42.54億元，若排除防疫保單影響，2023年第一季稅後淨利為9.7億元，防疫保單自留賠款於3月底仍有準備金餘額23.87億元，預估足以因應後續理賠需求，若排除防疫險影響，核保利潤年成長達126%，自留綜合率87.7%，富邦產險也預計5月底前完成增資160億元，RBC將恢復且高於法定標準。
富邦金總經理韓蔚廷指出，目前防疫險理賠金額接近900億元，整體再保金額接近200億元，目前還在審核的程序中，並非有爭議，主要是居家照護、住院理賠的討論，占比僅約5~10%。至於今年是否再增資，他說，富邦金和富邦人壽都沒有流動性的問題，目前沒有股票增資規劃，也沒有計畫特別股贖回重發，但為強健資本，富邦人壽評估發行10年以上台幣次順位債券，金額希望在100億以上，只要主管機構核准，第二季就可以發行，富邦金亦評估發行規模100億以上公司債。
至於近來電動車特斯拉車險引發關注，富邦產險資深副總曾義陽說，不會特別拒保特定車種，核保時會以客戶本身的狀況來篩選，主要是電動車本身燃油、零件與維修跟一般車不同，損率偏高，中國已有電動車與非電動車不同費率，台灣目前還沒有分電動車的承保費率，需要一個新的架構，目前富邦產會先透過核保政策調整，另外再和產險公會討論，訂定新的保險制度。