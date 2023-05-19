蘋果「520」最便宜iPhone現身！ SE三代再降、14現折3710
「520」有我愛你的諧音，近年成為新興告白日，傑昇通信順勢推出多款機型促銷大降價，即日起到5/21， iPhone SE三代只要15,290元、iPhone 14 128GB版本，結帳現折3,710元。Android系列的部分，三星Galaxy S22+最高可省9千9、vivo Y55s不到7000，Google Pixel 7下殺75折等。
記者周淑萍/綜合報導
通訊連鎖門市傑昇通信表示，在520甜蜜的告白日這周，特別推出限期快閃優惠，即日起～5/21，針對果粉，iPhone 14 128GB版本結帳現折3,710元；地表最便宜iPhone SE三代再降價，128GB可立即享有1,210元的折扣，只要15,290元。
另有Android系列可以在520送禮助脫單，有大螢幕、拍照強的vivo Y55s 5G手機，搭載5,000萬像素AI三鏡頭相機、具備臉部辨識及側邊指紋辨識功能，指定星耀黑6+128G版本售價只要6,290元；晚上約會也不怕拍照模糊的情侶，買夜景專科大眼機OPPO Reno8就對了，12GB+256GB狂降5200，促銷價11,790元。
三星及華碩也加碼限定好康，520週末，傑昇通信門市購買價差最大的三星Galaxy S22+（8GB／256GB），原價破3萬，期間限定特價21,990元即可入手，現省9,910元；以翻轉鏡頭取勝的ASUS Zenfone8 Flip（8GB／256GB），現在享有14,990元的優惠，直賺9千。Google Pixel 7有甜甜價，採用6.3吋螢幕，定價18,990元，傑昇通信520限時下殺75折，只要14,290元。