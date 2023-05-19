路上撿到「tsmc手機」！失主身分曝 眾揭恐怖結局：快點領回
現在幾乎都是人手一支智慧型手機，已經很顯少見到有人還使用按鍵手機的情況，然而近日有網友表示自己在路邊撿到一台時怪的手機，上面還寫著台積電的英文縮寫「tsmc」，讓他非常好奇手機的來歷，最終送到警察局。沒想到內行一看卻喊「完蛋了遺失的人」笑翻不少人。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「信義區三兩事」發文表示「最近在路上看到一支奇怪的手機，最後看完案子送到警察局去了」然而仔細看其手機，與智慧型手機不同，反倒是跟過去的按鍵手機比較相似，不過特別的是手機上面還寫著台積電的英文縮寫「tsmc」，讓人好奇這支手機的主人是誰。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這不是廠內專用機嗎＝＝.....怎會掉在外面啊」、「藍色承商用紅色員工用....」、「這隻是廠商用的，聽說現在廠商也可以申請某個型號的智慧型手機入廠，但沒鏡頭」、「台積電廠內機啊，但帶出來外面是要幹嘛啦」。
而也有內行人表示「廠內機帶出來還掉，沒領回就完蛋了，本季獎金掰掰，下季考績掰掰」、「誰的廠內機掉了？準備要被幹飛了」、「希望失主能看到這則快點去領回....不然真的要倒霉了」、「俗稱好幾億商機的手機，施主還是快點來回去吧」。而根據該網友的發文，目前手機送到「永吉路上的五分埔警察分局」有遺失廠內機的員工記得趕快去領取。