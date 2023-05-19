「被塞書包的弟弟」找到了！姊弟3人失聯10年 有望重逢超感動
法務部矯正署勵志中學成立「勵志夢想學院」，日前請來17歲女學員分享成長歷程，女學員透露，自己讀國小一年級時，因為家裡沒大人，只好把4個月大的弟「裝進書包」，並牽著2歲弟弟一起上學，不過後來被發現後，姐弟三人被迫分開，至今已經失聯10幾年。事件一出引發社會關注，經過1周的調查後，如今2位弟弟都找到了，3人有望再次重逢，讓各界都相當感動。
記者張嘉哲/綜合報導
一名17的少女分享，表示年幼時家庭不完整，只要遇到家訪，都會告訴社工「家長在家」，但其實家裡並沒有大人在，而她就讀小學一年級時，擔心去上學時，弟弟在家有危險，只好把才4個月大的弟弟「裝進書包」，再牽著年僅兩歲的弟弟一起到校。
後來老師發覺不對勁，查看書包才發現裡面竟然裝有嬰兒，搞懂原因後老師更是情緒潰堤大哭，不過當時在社會局介入之下，姊弟三人被安置在不同的寄養家庭，從此失聯，少女至今還是相當掛念弟弟們，而在台下的法務部長蔡清祥在聽聞過程後，也隨即上台承諾幫她尋親、找到兩個弟弟。
根據《自由時報》報導，經約1周調查後，社福單位順利找到2位弟弟，兩人均平安長大，身體也相當健康，少女聽了也相當高興，不過由於女學員就讀的勵志中學無法自由進出，2位弟弟也因為年幼無法獨自前往探視姐姐，加上3人多年未見怕有隔閡，社福單位正在進行專業評估，希望找出對3人最有利的處置，姐弟三人失聯十多年能夠再重逢，實在相當感人！