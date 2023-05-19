特企／雀巢檸檬茶《馬賽克英雄》聯名限定　開蓋瓶瓶送虛寶

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活動時間：即日起至2023／06／30
活動辦法：選購雀巢茶品單筆滿39元，登錄發票月月抽
活動獎項：
萬元禮（3名／月）：Razer 雷蛇 ISKUR X 電競椅－黑綠，3名／月，市價11,900元
千元禮（8名／月）：Razer 雷蛇 Pro Type Ultra 無線藍牙雙模機械鍵盤，4名／月，市價5,090元
Logitech G LIGHTSYNC電競耳機麥克風，4名／月，市價3,490元
實用禮（20名／月）：Line Points 500點，20名／月，市價630元
第二重 雀巢檸檬茶《馬賽克英雄》聯名限定包裝，開蓋瓶瓶送虛寶
經典「雀巢檸檬茶」與《馬賽克英雄》攜手合作，購買雀巢檸檬茶寶特瓶商品530mL「馬賽克英雄聯名限定包裝(共三款)」，開蓋序號瓶瓶送限量遊戲虛寶，有機會抽超值最大獎「星鑽x2000、光之契約x10、3系神話英雄自選卡x1 」等限量稀有虛寶禮！
活動時間：2023／05／15起－2023／06／30
活動品項：雀巢檸檬茶寶特瓶商品530mL「馬賽克英雄聯名限定包裝(共三款) 」
虛寶兌換期限：2023／05／15 00：00起～2023／09／30 23：59（活動詳情及限制以遊戲官網公告為準)
注意事項：聯名活動包裝才有序號。（數量有限，售完為止。)；聯名活動包裝之各通路上架時間不同。以各通路上架時間為準；一個帳號可兌換15次虛寶。
如有任何遊戲內虛寶兌換問題，請聯絡《馬賽克英雄》客服：
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