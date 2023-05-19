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蔡英文執政七週年！最新民調：解決居住正義、貧富差距滿意度低

▲江啟臣認為，蔡英文執政下內政問題全部都不及格。（圖／資料照片）
▲江啟臣認為，蔡英文執政下內政問題全部都不及格。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

明日是總統蔡英文執政7週年，啟思民本基金會今（19）日公布蔡英文就職七週年施政大調查，民眾對於解決貧富差距、居住正義等，滿意度最低，啟思民本基金會董事長江啟臣說，這份民調反應當前年輕人的感受，調查內容都是內政問題，不涉及兩岸，蔡英文看到了應該睡不著，因為全部都不及格、跳票，也沒有任何亮點。

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民調顯示，有關蔡英文2016年就職演說承諾「要為年輕人打造一個更好的國家」，七年過去了，全體民眾評分為3.72 分，40歲以下青年族群評分為 4.03 分。

民調結果顯示，民眾與青年族群對蔡英文在「長照醫療」與「2050淨零碳排」的表現較為肯定，「長照醫療」獲得40.2%全體民眾的滿意，46.3%青年族群的滿意；而「2050淨零碳排」獲得33.9%全體民眾的滿意，40.0%青年族群的滿意。 

此次民調結果也顯示，蔡英文總統在解決「貧富差距」與「居住正義」，這兩項世代正義問題上的表現滿意度較低。解決「貧富差距」問題的表現上全體民眾滿意度為23.5%，青年族群滿意度為24.6%；而在解決「居住正義」部分，獲得25.5%全體民眾的滿意，25.4%青年族群的滿意。

針對衛福部在2017年成立「少子化對策辦公室」，但民調結果顯示，在解決「低出生率」的表現上，僅獲得25.1%全體民眾的滿意，27.6%青年族群的滿意。 

台北市議員柳采葳說，七年過去看到的只有失望，不只是蔡英文，副總統賴清德也看不清楚現況，賴清德在政大演講說房價有在降低，但年輕人完全無感，年輕人用血淚支持國家，也是民進黨政府把人民的生活變成生存，賴清德應該為民進黨編織假的美夢而道歉。

江啟臣說，除了蔡英文之外，賴清德在執政期間也全部都參與，當了3年副總統、1年的行政院長，因此這樣的執政包袱難以切割，賴清德面對選舉打出口號信賴台灣，是在逃避內政缺失，又在炒亡國感，明年年輕人投票想的是低薪、通膨、少子化，還是亡國感，應是投票關鍵的考量。

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