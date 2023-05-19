蔡英文執政七週年！最新民調：解決居住正義、貧富差距滿意度低

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民調結果顯示，民眾與青年族群對蔡英文在「長照醫療」與「2050淨零碳排」的表現較為肯定，「長照醫療」獲得40.2%全體民眾的滿意，46.3%青年族群的滿意；而「2050淨零碳排」獲得33.9%全體民眾的滿意，40.0%青年族群的滿意。
此次民調結果也顯示，蔡英文總統在解決「貧富差距」與「居住正義」，這兩項世代正義問題上的表現滿意度較低。解決「貧富差距」問題的表現上全體民眾滿意度為23.5%，青年族群滿意度為24.6%；而在解決「居住正義」部分，獲得25.5%全體民眾的滿意，25.4%青年族群的滿意。
針對衛福部在2017年成立「少子化對策辦公室」，但民調結果顯示，在解決「低出生率」的表現上，僅獲得25.1%全體民眾的滿意，27.6%青年族群的滿意。
台北市議員柳采葳說，七年過去看到的只有失望，不只是蔡英文，副總統賴清德也看不清楚現況，賴清德在政大演講說房價有在降低，但年輕人完全無感，年輕人用血淚支持國家，也是民進黨政府把人民的生活變成生存，賴清德應該為民進黨編織假的美夢而道歉。
江啟臣說，除了蔡英文之外，賴清德在執政期間也全部都參與，當了3年副總統、1年的行政院長，因此這樣的執政包袱難以切割，賴清德面對選舉打出口號信賴台灣，是在逃避內政缺失，又在炒亡國感，明年年輕人投票想的是低薪、通膨、少子化，還是亡國感，應是投票關鍵的考量。