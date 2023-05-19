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擴大處罰人口販運　立院三讀未遂犯最高判7年

▲立法院會19日三讀通過，即使人蛇集團誘騙未遂，仍可視情況對未遂犯處5年至7年以下有期徒刑。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲立法院會19日三讀通過，即使人蛇集團誘騙未遂，仍可視情況對未遂犯處5年至7年以下有期徒刑。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

中央社

（中央社記者范正祥台北19日電）為防柬埔寨「豬仔」事件再度發生，立法院會今天三讀通過修正人口販運防制法部分條文，即使人蛇集團誘騙未遂，被害人被警方勸回或救回，仍可視情況對未遂犯處5年至7年以下有期徒刑。

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先前陸續發生台灣民眾受到高薪工作誘騙遠赴柬埔寨，遭遇不人道對待。為接軌國際規範及趨勢，擴大處罰並嚴懲不法，深化保護被害人權益，強化人權治理及供應鏈，行政院會於3月23日通過人口販運防制法修正草案，送請立法院審議。

立委和黨團關心人口販運議題，也提出多項提案版本，總計多達18案，與行政院版本併案審查。立法院會今天完成三讀程序，主要依照行政院版本通過。

為使人口販運定義明確簡潔，並接軌「聯合國打擊人口販運議定書」等概念，三讀條文修正定義，將使被害人遭受「強迫勞動、從事勞動與報酬顯不相當的工作、實行依我國有法律有刑罰的行為、為奴隸或類似奴隸」等，都納入勞動剝削範圍。

立法院三讀通過的修正條文並將未遂行為納入，增訂意圖剝削的販運行為罪，犯罪份子如果意圖剝削，以強暴、脅迫、詐術等不法手段進行招募運送容留等不法作為，可處5年以下有期徒刑；如對於未滿18歲者，更可處7年以下有期徒刑。

另外，明定犯罪份子如剝削並利用被害人實行依台灣法律有刑罰的行為，最低可處1年以上有期徒刑、最高可處7年以下有期徒刑。對於以強暴、脅迫、詐術等不法手段，使人從事勞動與報酬顯不相當的工作時，也增訂最低刑度為1年以上。

現行條文規範外籍人士經鑑別為人口販運被害人，且無合法有效的停（居）留許可，僅可申請6個月以下效期的臨時停留許可。這次修法放寬修正外籍被害人得申請1年效期的居留許可，提高其留台作證或指認加害人的意願，同時增訂非機構式安置服務，讓被害人在外居住時，也能獲得陪同出庭及經濟補貼等服務措施。

為深化保護被害人權益，三讀通過的修正條文也增訂疑似被害人對於鑑別結果不服，得經原鑑別機關或單位向其上級機關或單位提出異議，使救濟程序更迅速。

為強化政府採購與人權治理的連結，並促進產業供應鏈的合法正當競爭秩序，三讀條文並增訂，觸犯人口販運罪經有罪判決確定的自然人、法人或非法人團體，自判決確定之日起，5年內不得參加政府採購投標或作為決標對象或分包廠商。（編輯：張良知）1120519

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