擴大處罰人口販運　立院三讀未遂犯最高判7年

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立委和黨團關心人口販運議題，也提出多項提案版本，總計多達18案，與行政院版本併案審查。立法院會今天完成三讀程序，主要依照行政院版本通過。
為使人口販運定義明確簡潔，並接軌「聯合國打擊人口販運議定書」等概念，三讀條文修正定義，將使被害人遭受「強迫勞動、從事勞動與報酬顯不相當的工作、實行依我國有法律有刑罰的行為、為奴隸或類似奴隸」等，都納入勞動剝削範圍。
立法院三讀通過的修正條文並將未遂行為納入，增訂意圖剝削的販運行為罪，犯罪份子如果意圖剝削，以強暴、脅迫、詐術等不法手段進行招募運送容留等不法作為，可處5年以下有期徒刑；如對於未滿18歲者，更可處7年以下有期徒刑。
另外，明定犯罪份子如剝削並利用被害人實行依台灣法律有刑罰的行為，最低可處1年以上有期徒刑、最高可處7年以下有期徒刑。對於以強暴、脅迫、詐術等不法手段，使人從事勞動與報酬顯不相當的工作時，也增訂最低刑度為1年以上。
現行條文規範外籍人士經鑑別為人口販運被害人，且無合法有效的停（居）留許可，僅可申請6個月以下效期的臨時停留許可。這次修法放寬修正外籍被害人得申請1年效期的居留許可，提高其留台作證或指認加害人的意願，同時增訂非機構式安置服務，讓被害人在外居住時，也能獲得陪同出庭及經濟補貼等服務措施。
為深化保護被害人權益，三讀通過的修正條文也增訂疑似被害人對於鑑別結果不服，得經原鑑別機關或單位向其上級機關或單位提出異議，使救濟程序更迅速。
為強化政府採購與人權治理的連結，並促進產業供應鏈的合法正當競爭秩序，三讀條文並增訂，觸犯人口販運罪經有罪判決確定的自然人、法人或非法人團體，自判決確定之日起，5年內不得參加政府採購投標或作為決標對象或分包廠商。（編輯：張良知）1120519