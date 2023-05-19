迎520告白日！接吻10秒免費送調酒　身份證中520「吃到飽買1送1」

明天就是520，被稱為「網路情人節」或「告白日」。勇奪「2022全台最美飯店冠軍」的高雄承億酒店順勢推出浪漫活動，頂樓的BAR KAO推出凡來店消費的客人於今(19)日及明日5/20此兩晚與另一半接吻10秒成功，即可免費獲得活動調酒，還有戶外電子大屏幕幫忙說情話，及現場駐唱歌手專屬情歌一首。義大天悅酒店除了有每人520元住房優惠之外，對眾身分證字號「5、2、0」三碼數字，吃飯買一送一。 我是廣告 請繼續往下閱讀 位於承億酒店頂樓的BAR KAO特色在於高空露天景觀酒吧，適逢520週末，BAR KAO推出「520 Fall in love at first kiss活動」，當日21:00-24:00化身愛神丘比特邀請夫妻、情侶或正在曖昧中的朋友，只要完成接吻10秒，除獲得活動調酒一杯及現場駐唱歌手專屬點歌一次之外，亦可將想對情人的話透過237寸的戶外電子大屏幕播出，且當日24:00-03:00加場DJ演出活動，將由現場駐唱歌手演唱情歌。▲承億酒店頂樓的BAR KAO於520當晚24:00-03:00，也將加場DJ演出活動。（圖／承億酒店提供）義大天悅酒店則是即日起~06/30，每人520元可入住溫馨家庭房住宿1晚，限4人成行，週六需加價1,000元，連續假日不適用，每日限量10間。另外對照身分證字號同時有「5、2、0」三碼數字，再送百匯自助餐買1送1，只要同餐期，任何時段用餐任由顧客挑選。▲義大天悅飯店即日起至6月30日止，除端午連假不適用外，享優惠價2,080元入住溫馨家庭房，四人同行等於每人只需520元，每日限量10間。（圖／義大天悅提供）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！ 蘋果「520」最便宜iPhone現身！ SE三代再降、14現折3710520甜蜜開喝！全家今起「拿鐵、濃抹茶」買1送1 7-11美式買2送2獨／開箱必勝客520限定「愛芝心圈圈」 雙愛心搭配草莓醬今開搶迎520告白日！全家美式、拿鐵「 買5送5」可寄杯 霜淇淋買1送1