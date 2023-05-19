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農委會升格農業部！陳吉仲：是回應廣大農漁民期待

▲農委會主委陳吉仲近日因農委會升格農業部，頻遭在野黨批評。陳吉仲今天表示，升格是回應全國廣大農漁民的期待，更重要的是，照顧廣大的農漁民，讓台灣的農業往前走。（圖／記者許若茵攝，2023.03.15）
▲農委會主委陳吉仲近日因農委會升格農業部，頻遭在野黨批評。陳吉仲今天表示，升格是回應全國廣大農漁民的期待，更重要的是，照顧廣大的農漁民，讓台灣的農業往前走。（圖／記者許若茵攝，2023.03.15）

中央社

（中央社記者林敬殷台北19日電）農委會主委陳吉仲近日因農委會升格農業部，頻遭在野黨批評。陳吉仲今天表示，升格是回應全國廣大農漁民的期待，更重要的是，照顧廣大的農漁民，讓台灣的農業往前走。

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民進黨立委蔡培慧今天上午在立法院舉行「2023竹山國際茶道節」活動記者會，受邀出席的陳吉仲在會後接受媒體訪問做上述表示。

對於媒體詢問為自己表現打幾分，陳吉仲並未回應，而是細數政績，媒體追問，「所以聽起來給自己100分嗎？」他說，「當然不是啊」。

陳吉仲表示，農業的施政目標，是要讓農民的所得提高，確保消費者買到安全農產品與糧食安全。他歡迎外界檢視過去7年農委會的努力，包括農民職業災害保險、退休金，以及避免看天吃飯的農業保險、讓實際耕作者參與農民健康保險；許多農民福利照顧，都在這幾年陸續完成。

他指出，南投很多區域屬於灌區外，例如全國消費者可以吃到的百香果，來自於埔里、大坪頂。由於擴大服務灌區外，讓農田水利會升格為公務機關，讓灌區外的農地有水可用。不僅如此，綠色環境給付正在保護所有農地；口蹄疫拔針成功，非洲豬瘟繼續防守，遠洋漁業黃牌拿掉，讓遠洋漁業可以永續經營，總統蔡英文及行政院給予的冷鏈計畫，讓農產品順利內外銷。

陳吉仲說，更重要的是，農家所得不論專業農或是主力農家，都大幅度成長；要讓農民所得增加，台灣農業永續，更要讓農漁民及消費者知道，政府編列的特別預算，幫農民找到水源，降低氣候變遷造成的影響。

「這樣還不夠」，陳吉仲表示，接下來還要面對極端氣候的挑戰，還有相關的動保議題，需要農業部門與立委，還有農漁民，全力讓農漁業永續。（編輯：楊蘭軒）1120519

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