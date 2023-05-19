詐騙集團贊助陳歐珀房車　國民黨轟民進黨淪詐騙國家隊

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王鴻薇並詳列陳歐珀與詐騙集團千絲萬縷的關係，陳歐珀競選辦公室的前身是「亞太國際地產」辦公室，但這家公司以英國房地產專家的名號招攬投資、假投資、真吸金，遭起訴。請問陳歐珀與這被起訴的亞太國際地產是什麼關係？此外，陳歐珀的「溪南服務處」也是「宏盛資產管理顧問有限公司」 辦公室，其負責人潘志亮是im.B公司的財務主管，已遭羈押中，陳歐珀服務處的前世今生都與詐騙集團脫不了關係，其服務處根本是詐騙集團大本營，陳歐珀還好意思說不知情嗎？
王鴻薇也請問身為民進黨主席的賴清德，陳歐珀已經被提名參選宜蘭立委，提名陳歐珀的賴清德應該出來對此事發表看法？更應該向受害者與社會大眾道歉。她質疑，賴清德要大家信賴台灣，難道要相信你提名的人選居然與詐騙集團息息相關嗎？還要人民信賴民進黨嗎？如果民進黨不做處理，繼續裝聾作啞，就證實了民進黨根本是共犯。
記者會現場並以電話連線方式，讓受害人闡述被詐騙的過程。遭詐騙七十五萬的YouTuber家輝表示，im.B公司去年參加金管會主辦的台北金融科技展，讓投資人相信這是合法的B to B集團，但沒想到居然是最大的詐騙集團，他提出民事訴訟，卻被刁難要提出對方的戶籍地等相關資料，但主嫌都已經脫產，錢不知流到哪裡去？所以他們以自救會方式集體到地檢署控告，呼籲大家一起關心此事，把背後金流查出來，讓被害人的錢可以找回。
受害人家輝也指出，被詐騙的七十五萬元是他十五年存下來的身障津貼，一夕之間被騙光。他強調，im.B公司跟很多政商名流合照，也參加最大金融展，所以大家相信這家公司是合法，若是詐騙集團，如何能參加台北金融科技展？但萬萬沒有想到負責人居然是通緝犯。他更懷疑有人通風報信，所以嫌犯才能這麼快脫產，也懷疑有人施壓，不讓檢調去調查。
呂謦煒則指出，受害者提到的活動 FinTech 台北金融科技展，主辦單位是行政院金管會，民進黨政府應不應該公開說明清楚？為什麼這樣一個官方主辦的活動，竟然讓詐騙集團參與，最後讓民眾誤信，民進黨政府沒有責任嗎？
呂謦煒表示，陳歐珀曾多次和詐騙集團首腦合影，甚至這是2019年，陳歐珀在一場公開活動中，居然還跟前衛生署長涂醒哲一起，與詐騙集團的首腦站在一起比讚，讓民眾誤信他和政商名流的關係。
此外，呂謦煒提及，一般民眾正在受到詐騙集團困擾，詐騙案屢創新高之際，民進黨居然為了政治鬥爭、見縫插針，在IG上大玩詐騙梗，模仿詐騙集團的對話，讓很多民眾傻眼，民進黨對打詐根本不負責任，.台灣詐騙集團愈來愈猖獗，當人民深陷詐騙其害，身為執政黨的民進黨卻能把沈痛當有趣、以人民之苦為樂，實在令人民傻眼。
「難怪民進黨最熟悉詐騙手法，民進黨就是政治詐騙集團！」呂謦煒舉例指出，蔡英文曾說「台灣經濟20年來最好」，但今年第一季經濟成長率竟然是負3.02%，創14年來新低，曾承諾十年不漲電價，結果卻連漲3次電價，賴清德作為蔡英文政府的副總統，難辭其咎！現在更放任民進黨作為執政黨，正事不做，跑去做哏圖，把人民的痛苦當有趣，把人民被詐騙的血淚當政治鬥爭工具，台灣不能變成充滿謊言的「信lie台灣」，只有政黨輪替、才能救台灣！