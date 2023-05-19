特企／富邦人壽首度冠名2023 ABSOLUTE 3x3聯盟賽　爭取國際舞台

富邦人壽總經理陳世岳表示，今年企業冠名贊助ABSOLUTE 3x3聯盟賽，攜手聯盟積極協助國內籃球好手爭取亞、奧運等國際賽參賽資格，也樂見更多企業及知名選手投入，甚至有外籍球員參與，比賽更精彩可期與國際化，希冀透過企業投入與多元宣傳管道，得以提升三對三籃球運動之關注度，以及品牌持續推動全民運動風氣之正向影響力。
本季共有25支隊伍參賽，男子組12隊、女子組13隊，其中包括中華民國籃球協會籌組5支培訓隊參賽，包括甫自UBA畢業即將投入職籃的大物林信寬、輔大知名前鋒並曾代表中華隊參加世界盃資格賽的江均。
除有培訓隊入列，男子組2022聯盟冠軍臺中宏佳火雞隊再度報隊，桃園SHOP.COM則延攬前國手陳順詳，UBA公開一級的文化大學以及南臺灣籃球137體系助陣的高雄旗津造船者等隊伍也組隊參賽。女子組則有代表參加2020東奧3x3資格賽的林仙芳、劉希曄助陣的新竹瑞迪、WSBL職業女籃的中華電信與台電，以及錢薇娟領軍的北市大，各隊來勢洶洶，除力拚聯盟年度冠軍榮耀，更要爭取九月於宿霧、十月於成都舉辦之FIBA3x3大師賽參賽資格，以及十月於台灣舉辦之FIBA3x3挑戰賽參賽資格，將球隊與品牌一起帶向國際舞台。
2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽，持續結合城市行銷規劃比賽場地，包括首戰特別與屏東黑鮪魚文化觀光季結合，將於屏東大鵬灣展開，以及曾獲選為年度最佳場地的淡水金色水岸、台北信義區香堤廣場皆為今年賽事舉辦地點，戶外的人潮集散地，不僅讓賽事更貼近民眾也能開創更多觀賽人潮，以促進三對三籃球關注度。
今年度賽事將於6月起為期三個月，將至屏東、台中、高雄、台北、台南、新北、桃園等7個城市進行8回合賽事，每回合依FIBA3x3賽事模式進行，讓選手熟悉賽制與形式之外，更能在不同環境條件下皆能大展長才，且男子組1至4回合及5至8回合將各產生1支隊伍參加FIBA3x3最高等級的大師賽，另本年度前4名之隊伍將取得ABSOLUTE 3x3在10月份舉辦的「FIBA3x3臺北挑戰賽」參賽資格，與外國三對三好手同場競技。
為推展三對三籃球與國際接軌，富邦人壽首度冠名贊助ABSOLUTE 3x3聯盟賽，期待透過國內最高層級之三對三籃球賽事，挖掘更多三對三籃球好手，為國家代表隊注入優秀的籃球人才資源，以代表國家隊出征並於國際賽場提升知名度。
富邦人壽致力推廣國內籃球文化，長期深耕不同層級與族群以多元方式推動籃球運動與健康促進議題，在大專籃球領域，已連續第七年冠名贊助「富邦人壽UBA大專籃球聯賽」，亦連續第八年舉辦「富邦人壽勇士系季冠軍盃」，為大專系隊打造大專素人籃球的最高殿堂，同時也長期支持台北富邦勇士籃球隊、首創業界健康促進理念之LINE主題帳號「富邦人壽健康邦」，倡議籃球活動與健康運動。
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